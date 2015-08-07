Akıncı, adamızı yeniden yeşil hale dönüştürülebilecek değerde ve önemde bir proje.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Gelecekte doğalgaz Türkiye üzerinden Avrupa’ya giderken, Anadolu’dan gelen sudan da diğer toplum yararlanabilir. Onların da su konusunda sıkıntıları var. Dolayısıyla bu bir barış...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Gelecekte doğalgaz Türkiye üzerinden Avrupa’ya giderken, Anadolu’dan gelen sudan da diğer toplum yararlanabilir. Onların da su konusunda sıkıntıları var. Dolayısıyla bu bir barış projesi haline dönüşebilir” dedi.

Akıncı, su sorununa vurgu yaparken, “Kıbrıs’a yıllarca ‘yeşil ada’ dedik de yeşilliğini pek göremedik… Diş fırçalarken bile sorun yaşıyoruz” ifadelerini de kullandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Su Temini Projesi’nin denizdeki son aşaması için KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti (TC) Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nu kabul etti.

“KOLAY ZANNEDİYORDUK AMA…”

Kabulde konuşan Eroğlu, Akıncı’ya yeni görevinde başarı dileyerek, “KKTC’deki soydaşlarımıza Türkiye halkının selam ve sevgisini getirdik” dedi.

“Asrın Projesi” diye bilinen “Su Temini Projesi”nin denizdeki son aşaması için KKTC’ye geldiklerini anımsatan Eroğlu, “Bu önemli bir gün…” diye konuştu.

Konuşmasında, projenin TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başladığını hatırlatan Eroğlu, “Kolay zannediyorduk. Adalara su götürürken denizin tabanına boruları döşeyerek gittik. Fakat burada 1439 metre derinlik vardı. Çözüm ararken, aklımıza boruları askıda götürmek gibi orijinal bir fikir geldi. Zor işti ama başardık…” dedi.

“DENİZİN İÇİNE BORUDAN KÖPRÜ İNŞA ETTİK”

Dev boruların 250 metre derinlikte asılarak döşendiğini anlatan Eroğlu, “Denizin içine borudan köprü inşa ettik. Bu dünyada ilk kez tatbik edilen bir sistem” ifadesine yer verdi.

Bu konuda imzalanan çerçeve anlaşmasına işaret eden ve buna göre Alaköprü Barajı’ndan Geçitköy Barajı’na su basacaklarını anlatan Eroğlu, “KKTC’deki su idaresinin buradaki arıtma tesislerini, depoları, su hazinelerini yapması düşünülmüştü” diye konuştu.

“MÜKEMMEL BİR İÇME SUYU ARITMA TESİSİ YAPTIRIYORUZ”

KKTC tarafındaki işin gecikeceğini fark ettiklerini ve gerekli temasların ardından B planını devreye koyduklarını belirten Eroğlu, “Mükemmel bir içme suyu arıtma tesisi yaptırıyoruz. Bu dünyanın en ileri içme suyu arıtma tesisi olacak…” şeklinde konuştu.

KKTC’ye kaliteli su vermek için çalıştıklarına dikkat çeken Eroğlu, “Geç başlamamıza rağmen bu çalışmanın da yüzde 99’u bitti” dedi.

“2050’YE KADAR İÇME SUYU İHTİYACI 37 MİLYON METRE KÜP CİVARINDA”

Eroğlu, proje ile ilgili detaylı bilgiler de yer verdiği konuşmasında şunları kaydetti:

“Buraya gelecek su miktarı yılda 75 milyon metre küp. 2050’ye kadar içme suyu ihtiyacı 37 milyon metre küp civarında. Yani yüzde 49…Geri kalanı da sulamada kullanılacak. Bununla ilgili de projelerimiz var. Zaman içinde içme suyu ihtiyacının artması haline atık sulama suyundan eksiltilmeyecek. Bunun için de bir proje yarattık.”

“ORMAN TEŞKİLATI’NDAN TAM DESTEK”

Kabuldeki konuşmasında KKTC ile ilgili bazı projelere de değinen Eroğlu, “ormanların iyileştirilmesi”, “zeytin, badem, ceviz, özellikle keçiboynuzu gibi gelir getirici ağaçlar yetiştirilmesi” konusunda girişimleri olduğunu anlattı; bu konuyla ilgili araç ve gereçleri KKTC’ye gönderdiklerini, orman teşkilatının buraya tam destek verdiğini söyledi.

“KKTC’NİN İSTİKBALİ PARLAK…”

Eroğlu, sözlerini “Tarım, ormancılık, turizm gibi gelir getirici türlerde hamle yapılırsa KKTC’nin istikbali parlak. Su da buraya hayat verecek” diyerek tamamladı.

AKINCI: “SU KIBRIS İÇİN ÖNEMLİ…”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da kabuldeki konuşmasına, “Çok güzel bir olayla, suyla geldiniz. Ada için en önemli konulardan biri bu” diyerek başladı.

Çalışmanın dünyada benzeri olmadığını kaydeden Akıncı, projeyi “büyük bir mühendislik başarısı” olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hem şahsım, hem de Kıbrıs Türk halkı olarak projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yapılmakta olan pek çok yararlı alt yapı projesi var. Sanıyorum en başta geleni ve uzun yıllar dilden düşmeyecek olanı budur. Asrın projesi diye adlandırılıyor; bu isim yakışır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Akıncı, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuya büyük emek ve değer verdiğinin de altını çizdi.

Türkiye’den borularla su temin edilmesinin uzun yıllardır dillendirildiğini kaydeden Akıncı, “Nasip bu zamanaymış” diyerek, Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanı olduğu dönemde kiralanan balonla Norveç’ten KKTC’ye su getirilmeye çalışıldığını anımsattı.

“KIBRIS’A YILLARCA YEŞİL ADA DEDİK DE…”

Akıncı, şunları da kaydetti:

“Kıbrıs’ın açıklarında doğalgaz olayı var. Uzmanlar, yabancılar en akılcı ve ekonomik yolun, doğalgazın Türkiye üzerinden bir boruyla Avrupa’ya taşınması olduğunu söylüyor.

Gelecekte doğalgaz Türkiye üzerinden Avrupa’ya giderken, Anadolu’dan bize gelmekte olan sudan belki gelecekte diğer toplum da yararlanır.

Onların da su konusunda sıkıntıları var. Dolayısıyla bu bir barış projesi haline de dönüşebilir. Sayın Erdoğan da buradaki konuşmasında bunun altını çizmişti. Ben de bu düşünceye katılıyorum. Kıbrıs’a yıllarca ‘yeşil ada’ dedik de yeşilliğini pek göremedik.

Bu, uzun yıllardan sonra adamızı yeniden yeşil hale dönüştürülebilecek değerde ve önemde bir proje.”

ÇEŞMEDEN SU İÇİLEN YILLAR

75 milyon metreküpün yarısını içme suyu olarak kullanmanın da son derece önemli olduğunu vurgulayan Akıncı, geçmişte Kıbrıs’ta çeşmeden akan suyun içildiğini anlattı.

Şimdilerde ise çeşme suyunun diş fırçalarken bile sıkıntı yarattığına dikkat çeken Akıncı, “Çeşmeden akan suyun farklı bir niteliğe dönüşmesi Kıbrıslı Türkü için bir dönüm noktası haline gelecek. İnsanlar bunları yalnız tarlada değil, evlerinde hissedecek, bu hayatın her zerresine dokunacak bir olaydır” dedi.

Akıncı, denizdeki boru montajı çalışmalarını yerinde izlemek için 2 kez teşebbüste bulunduklarını ancak her seferinde aksilik yaşandığını da anımsattı.

Eroğlu’na Akıncı’yı ziyaretinde TC’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Önder Sennaroğlu eşlik etti.