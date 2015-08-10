Akıncı, 100 gününü anlatacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan sonra geçen sürede gerçekleştirdiği icraatları “Cumhurbaşkanlığı’nda 100 Gün” toplantısında değerlendirecek.
“Cumhurbaşkanlığı’nda 100 Gün” toplantısı 11 Ağustos Salı günü Lefkoşa’da düzenlenecek. Tüm basın mensuplarının davetli olduğu toplantı saat 10.00’da Lefkoşa Merit Otel Konferans Salonu’nda yer alacak.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan sonra geçen sürede gerçekleştirdiği icraatları “Cumhurbaşkanlığı’nda 100 Gün” toplantısında değerlendirecek. “Cumhurbaşkanlığı’nda...
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan sonra geçen sürede gerçekleştirdiği icraatları “Cumhurbaşkanlığı’nda 100 Gün” toplantısında değerlendirecek.