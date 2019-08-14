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Akifler’i kaybettik

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Ülke, önemli bir değerini daha yitirdi. Ekonomist Ünal Akifler hayatını kaybetti

Akifler’i kaybettik
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Kıbrıs Türk ekonomi ve maliyesinin birçok kademesinde görev yapmış, emekli bürokrat, Kardeş Ocağı üyelerinden Ünal Akifler dün hayatını kaybetti.

Bir süredir yaşlılık nedeniyle tedavi gören Ünal Akifler, 1939 doğumlu olup İngiltere'de ekonomi üzerine eģitimlerini tamamlayıp ülkesine dönmüş ve gerek özel sektörde gerekse Maliye Bakanlığı bünyesinde çeşitli mevkilerde görev yapıp müsteşarlIktan emekliye ayrılmıştı.

Akifler, gazetemiz HALKIN SESİ’nde de bir dönem köşe yazarlığı yapmıştı. 80 yaşında yaşama veda eden Akifler' in vefatı, başta ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Akifler’in bugün Lefkoşa’da toprağa verileceği öğrenildi.

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