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Akı Su ve Kösedağ Su’ya ceza

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Aralık 2018’de yapılan su denetimlerinde Akı Su ve Kösedağ Su İşletmelerine ceza kesildi.

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Akı Su ve Kösedağ Su’ya ceza
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Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, geçtiğimiz yıl, ada genelinde bulunan ambalajlanmış kaynak suyu ve içme suyu işletmecilerine 88/2009 sayılı Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası’nın iç düzeni olarak gösterilen suçların önlenmesi veya sınırlandırılması için denetim düzenlendi. Bu denetimler sonucunda Lefkoşa bölgesinde 10 işletmeye, Mağusa bölgesinde ise 4 işletmeye para cezası kesildi.

2018 yılında denetlenen ve ceza kesilen işletmeler şöyle: “Hediyem Su. Ltd, ICY Su, Doğa Özsu, Cypri Cola co. Ltd, New Clouds Ltd (Buzlat), Mey İçki Sanayi, Berna Ltd, Başman Su İstasyonu, Sinerji Market, Kösedağ Su, Akı Su.”

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