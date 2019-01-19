Akı Su ve Kösedağ Su’ya ceza

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, geçtiğimiz yıl, ada genelinde bulunan ambalajlanmış kaynak suyu ve içme suyu işletmecilerine 88/2009 sayılı Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası’nın iç düzeni olarak gösterilen suçların önlenmesi veya sınırlandırılması için denetim düzenlendi. Bu denetimler sonucunda Lefkoşa bölgesinde 10 işletmeye, Mağusa bölgesinde ise 4 işletmeye para cezası kesildi.
2018 yılında denetlenen ve ceza kesilen işletmeler şöyle: “Hediyem Su. Ltd, ICY Su, Doğa Özsu, Cypri Cola co. Ltd, New Clouds Ltd (Buzlat), Mey İçki Sanayi, Berna Ltd, Başman Su İstasyonu, Sinerji Market, Kösedağ Su, Akı Su.”