Akı Su ve Kösedağ Su’ya ceza

Aralık 2018’de yapılan su denetimlerinde Akı Su ve Kösedağ Su İşletmelerine ceza kesildi.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, geçtiğimiz yıl, ada genelinde bulunan ambalajlanmış kaynak suyu ve içme suyu işletmecilerine 88/2009 sayılı Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası’nın iç düzeni olarak gösterilen suçların önlenmesi veya sınırlandırılması için denetim düzenlendi. Bu denetimler sonucunda Lefkoşa bölgesinde 10 işletmeye, Mağusa bölgesinde ise 4 işletmeye para cezası kesildi.

2018 yılında denetlenen ve ceza kesilen işletmeler şöyle: “Hediyem Su. Ltd, ICY Su, Doğa Özsu, Cypri Cola co. Ltd, New Clouds Ltd (Buzlat), Mey İçki Sanayi, Berna Ltd, Başman Su İstasyonu, Sinerji Market, Kösedağ Su, Akı Su.”