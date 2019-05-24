Akdeniz Kadın Uzlaşımcılar Ağı’nın (AKUA’nın) Kıbrıs bacağı hayata geçti

Merkezi İtalya’da bulunan Akdeniz Kadın Uzlaşımcılar Ağı’nın (AKUA’nın) Kıbrıs bacağı için ara bölgede açılış etkinliği düzenlendi.

Akdeniz Kadın Uzlaşımcılar Ağı adına yapılan açıklamada, Akdeniz Kadın Uzlaşımcılar Ağı/ Kıbrıs’ın hayata geçirilişi vesilesiyle Lefkoşa ara bölgede bulunan Ledra Palace Otelinde düzenlenen etkinliğe, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP ) misyon şefi Elisabeth Spehar da katıldı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, demokrasi, barış ve güvenliği geliştirme hedefiyle çalışan AKUA, 2017’de Roma’daki Uluslararası İşler Enstitüsü ( IAI) ve İtalya Uluslararası Güvenlikte Kadın’ın ( WIIS) işbirliğiyle, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığının desteği ile hayata geçirilmiş bir inisiyatiftir.

AKUA/Kıbrıs’ın ilk etkinlik olarak da, uzlaşı ve barış inşası konulu genç kadınlara yönelik atölye çalışması gerçekleştirdi.