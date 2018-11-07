Akdeniz foku, kıyıya vurdu

Gemikonağı civarında geçtiğimiz günlerde görülen Akdeniz foku, sahilde kıyıya vurmuş olarak bulundu

Gemikonağı civarında geçtiğimiz günlerde görülen Akdeniz foku, önceki gece Gemikonağı sahilinde kıyıya vurmuş olarak bulundu. Görülmesi sevinçle karşılanan fokun ölümü de üzüntü yarattı.

Taşkent Doğa Parkı ve Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti olmak üzere birçok biyoloğun fokun kurtulmasıyla ilgili çaba sarf ettiği ancak çabaların sonuçsuz kaldığı da belirtildi.

Hasan Sarpten sosyal medya hesabından, Gemikonağı sahilde kıyıya vuran akdeniz fokunun görüntülerini paylaştı.

İşte Sarpten’in açıklamaları ve görüntüler:

“Geçtiğimiz günlerde Gemikonağı civarında görülen aşağıdaki resimdeki sevimli fok ne yazık ki dün gece yukarıdaki resimde görüldüğü üzere yine Gemikonağı sahilinde kıyıya vurmuş olarak bulundu. Bu üzücü durum karşısında ne yapıldı ne yapılabilirdi tartışmaları sürerken ülke olarak sadece insanlarımızı değil, bu önemli canlıları da koruyamadığımız aşikar!

Bu süreçte, başta Taşkent Doğa Parkı ve Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti olmak üzere birçok biyolog arkadaşım çaba sarf ederken yasalar gereği bu hayvanları korumakla yükümlü olan Çevre Koruma Dairesi’nin konuya ilgi bile göstermemesi ise son derece manidardır.

Öyle ki, Akdeniz fokları (Monachus monachus) tüm Akdeniz’de 500 kadar kaldığı tahmin edilen, ülkemiz sahillerinde ise 7-8 bireyin bulunduğu tesbit edilen ve uluslararası sözleşmelerle en acil korunması gereken türlerin başımda gelmektedir.