Akdeniz fok balıklarının , bu kez Limasol bölgesinde görüldüğü belirtildi.

Akdeniz fok balıklarının (Monachus monachus), bu kez Limasol bölgesinde görüldüğü belirtildi. Fileleftheros gazetesi, fok balıklarının, Limasol’a bağlı “Akti tu Kiverniti” sahil bölgesinde...

Akdeniz fok balıklarının (Monachus monachus), bu kez Limasol bölgesinde görüldüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, fok balıklarının, Limasol’a bağlı “Akti tu Kiverniti” sahil bölgesinde yüzenler tarafından görülebileceğini yazdı.

Habere göre Balıkçılık Dairesi’ne bağlı ilgili birim sorumlusu Melina Marku, yaptığı açıklamada söz konusu fok balıklarının 10 taneden az olduğunu belirtti. Marku, fok balıklarıyla karşılaşıldığı zaman korkulmaması, sempati ile yaklaşılması, korkutulmaması gerektiğinin altını çizdi.