Akdeniz'de bitmeyen trajedi

İnsanlık dramının bitmek bilmediği Akdeniz'de korkunç bir olay daha yaşandı. Yaklaşık 160 Suriyeli göçmeni taşıyan tekne, Yeni Erenköy açıklarında battı. Batan teknedeki göçmenlerden 19'u boğularak can verdi, 103 mülteci sağ salim karaya çıkarıldı. 25 kadar mülteci ise denizde aranıyor

Akdeniz’de yine göçmen faciası

Yaklaşık 160 Suriyeli göçmeni taşıyan tekne, Yeni Erenköy sahil kasabası açıklarında alabora oldu. Teknedeki göçmenlerden 19'u boğularak can verdi, 103 mülteci sağ salim karaya çıkarıldı. 25 kadar mülteci ise denizde aranıyor

Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıların dramı sürüyor. Kuzey Kıbrıs açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu. Teknedeki göçmenlerden 19'u boğularak can verdi, 105 mülteci sağ salim karaya çıkarıldı.

Kurtarma ekipleri, denizde Akdeniz sularında kaybolan 25 kadar göçmeni arıyor.

Teknenin battığı nokta, Yeni Erenköy sahil kasabası sahiline 16 mil (yaklaşık 26 kilometre) uzaklıkta.

KKTC’nin Karpaz Yarımadası’ndaki Yeni Erenköy sahil kasabası açıklarında yaklaşık 150 Suriyeli mülteciyi taşıyan tekne dün sabaha karşı battı.

Türkiye ve KKTC’den ekiplerin yardımına koştuğu tekneden 105 kişi kurtarıldı, 19 mültecinin cesedine ulaşıldı, 30 kadar mülteci ise denizde aranıyor.

Mülteci teknesi Türkiye ile KKTC'nin tam ortası sayılabilecek bir noktada battı. Türkiye ve KKTC sahil güvenlik gemilerinin kurtarma çalışmalarına bir helikopter de katıldı. Denizden kurtarılan mülteciler, bölgeden geçen ticari gemilere alınırken, batan teknede kaç mültecinin bulunduğu kesin olarak bilinmiyor.

Mültecilerden ağır yaralı kurtarılan biri KKTC'ye getirilirken, sağ olarak kurtarılan mülteciler Taşucu limanına sevkedildi.

İlk gelen bilgiler geminin motor kabininin su alması nedeniyle battığı yönünde. Ancak uzmanlar, Akdeniz sularının rüzgarsız ve dalgasız olduğuna dikkat çekerek, geminin batmasının şaibeli olduğuna dikkat çekiyor ve gemi personeli tarafından batırılmış olmak ihtimalini dile getiriyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, facianın Yenierenköy açıklarında, Türkiye ile KKTC karasularının kesiştiği bölgede olduğunu söyledi.

Tolga Atakan, KKTC Sahil Güvenlik ve Türkiye Sahil Güvenlik ekiplerinin olay yerinde denizden ve havadan arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, KKTC Kıyı Emniyeti ekiplerinin de on-call beklediğini ve telsiz hizmeti verdiğini kaydetti.

SAĞLIK BAKANI BESİM

Öte yandan Sağlık Bakanı Filiz Besim, batan mülteci teknesinden olası yaralılar için hastanelerde gerekli hazırlığın yapıldığını ancak şu ana dek hastanelere ulaşan yaralı olmadığını söyledi.

TC SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

Öte yandan Türkiye’de Sahil Güvenlik Komutanlığı, KKTC’nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekiplerin, 103 göçmeni sağ olarak kurtardığını, 19 göçmenin cansız bedenine ulaştığını açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında bulundukları bildirilerek yardım talep edilmesi üzerine bölgeye bir Sahil Güvenlik helikopteri, bir Sahil Güvenlik korveti ve 4 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Sahil Güvenlik unsurlarının intikali sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordinasyon kurularak ve NAVTEX yayını yapılarak olay mahallinde bulunan tüm ticari gemilere acil yardım çağrısında bulunuldu.

Bölgede bulunan Panama bayraklı ASPIRI isimli ticari gemi tarafından, saat 10.34'te göçmenlerin Mersin'in Silifke ilçesi İncekum sahilinin yaklaşık 20-25 deniz mili güneydoğusunda oldukları Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.

Bir Sahil Güvenlik helikopteri, bir Sahil Güvenlik uçağı, bir Sahil Güvenlik korveti ve 4 Sahil Güvenlik botundan oluşan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter, KKCT Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 Sahil Güvenlik gemisi ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına ait bir 1 helikopter ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir uçağın katılımıyla yapılan arama kurtarma faaliyetiyle 103 göçmen sağ olarak kurtardı. Aramalarda 19 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldı.

Hayati tehlikesi olan bir göçmen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri ile Girne’ye gönderildi.

Kayıp olduğu değerlendirilen 25 kişi için arama kurtarma faaliyetine devam ediliyor. Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Barbaros Fırkateyni de arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gitti

İlk müdahaleleri Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemide yapılan 102 göçmenin, arama çalışmalarının tamamlanmasın ardından bugün Türkiye'ye getirileceği öğrenildi

Suriye’deki savaştan kaçan binlerce kişinin dramı sürerken Kıbrıs’ın Karpaz bölgesinde geçen mayıs ayında 9 mülteci cesedi bulunmuştu. Mültecilerin cesetleri Lefke’de toprağa verilmişti.