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Akçaylılardan Paylaşım Mutfağı'na anlamlı destek

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Akçaylılardan Paylaşım Mutfağı'na anlamlı destek
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 Birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü ile duyarlı bireylerin büyük dayanışma gösterdiği ve katkı sağladığı Lefkolşa Türk Belediyesi (LTB) Paylaşım Mutfağı'na bir destek de Akçay Kültür Sanat Derneği üyelerinden geldi. 

LTB’den yapılan açıklamaya göre, dernek üyeleri LTB Paylaşım Mutfağı’nı ziyaret ederek gıda yardımlarını LTB Paylaşım Mutfağı Sorumluları Ali Ecesoy ile Seden Tunççağ’a teslim etti. 

Ecesoy ile Tunççağ, bağışları ve duyarlılıkları için Akçay Kültür Sanat Derneği üyelerine teşekkür ederek belgelerini verdi.

Ecesoy ile Tunççağ ayrıca dernek üyelerine, yerel yönetimlerde bir ilk olan ve her gün 162 kişiye  bir öğün yemek sağlayan LTB Paylaşım Mutfağı’na ilişkin bilgiler de verdi.

Ecesoy, Bandabulya’da 71 numaralı dükkanda yer alan LTB Paylaşım Mutfağı’nın  tüm hijyen kurallarına uyumlu olarak çalıştırılmakta olduğunu ve haftalık  menülerin gönüllü diyetisyenlerden destek alınarak hazırlandığını kaydetti.
 

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