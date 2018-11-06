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Akçay Sağlık Ocağı’nda ayda 2 gün hizmet verilecek

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Akçay Sağlık Ocağı’nda ayda 2 gün hizmet verilecek
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Güzelyurt ilçesi sınırları içinde bulunan Akçay köyünde Akçay Muhtarlığı tarafından halk sağlığı için yeni bir çalışma başlatıldı.

Akçay Muhtarlığı bünyesinde bulunan Akçay Sağlık Ocağı’nda ayda iki kez sağlık hizmeti verileceği duyuruldu.

Bir doktor ve bir hemşireyle birlikte 9 Kasım Cuma gününden itibaren Akçay halkına sunulacak hizmetin ayrıca 23 Kasım Cuma günü de verileceği kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü  “Akçay Sağlık Ocagımız cuma günü kapılarını köylümüze açıyor. Doktor ve hemşire kontrolünde saat 09:00 dan itibaren tüm köylümüz Sağlık ocağında sağlık kontrollerini yaptırabilirler. Sağlık ocağımız ayda 2 kez kontrollere açık olacaktır. Sağlık ocağımızın açılmasında emeği gecen herkese tekrardan teşekkürlerimizi koylum adına iletirim” dedi.

Göreve başladığı Temmuz ayından itibaren birçok yeniliğe imza atan Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü’nün çalışmaları köylülerin takdirini kazanıyor.

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