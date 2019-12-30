banner255
banner69
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
6 0
KKTC’de 2019’u uğurlarken (1)
KKTC’de 2019’u uğurlarken (1)
19 0
 
Girne’de salonda sorun çok
Girne’de salonda sorun çok
65 0
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
13 0
Kaplanlar,
Kaplanlar, "Günay abileri" için kazandı
185 0
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
43 0
Farklı tarzların yeni adresi: Glamour
Farklı tarzların yeni adresi: Glamour
25 0
banner355

Akçay Muhtarlığı çocukları sevindirdi

banner27

Akçay Muhtarlığı çocukları sevindirdi

Niyazi Ergülen

Güzelyurt Belediyesi’ne bağlı Akçay Muhtarlığı yılbaşı öncesi köy çocuklarına etkinlik düzenledi.

50’ye yakın çocuğun köy içinde kortej yaparak köy muhtarlığına ait sosyal etkinlik merkezine gitmesiyle başlayan etkinliğe Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylu, okul müdürü Hülya Karduz, azalar katıldı. Çocuklara çeşitli hediyeler verilerek, döner pamuk şeker, meşrubatların ikram edildiği etkinlikte yeni yıl öncesi çocuklar mutlu oldu.

Muhtar Derelikoylu burada yaptığı açıklamada yılbaşı öncesi düzenledikleri etkinlikte özelde Kıbrıs'a ve tüm dünyaya barış dileklerinde bulundu. Dereliköylü muhtarlığının 2. yılına girerken bir yılık icraatlarını anlattı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.