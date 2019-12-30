Akçay Muhtarlığı çocukları sevindirdi

Niyazi Ergülen

Güzelyurt Belediyesi’ne bağlı Akçay Muhtarlığı yılbaşı öncesi köy çocuklarına etkinlik düzenledi.

50’ye yakın çocuğun köy içinde kortej yaparak köy muhtarlığına ait sosyal etkinlik merkezine gitmesiyle başlayan etkinliğe Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylu, okul müdürü Hülya Karduz, azalar katıldı. Çocuklara çeşitli hediyeler verilerek, döner pamuk şeker, meşrubatların ikram edildiği etkinlikte yeni yıl öncesi çocuklar mutlu oldu.

Muhtar Derelikoylu burada yaptığı açıklamada yılbaşı öncesi düzenledikleri etkinlikte özelde Kıbrıs'a ve tüm dünyaya barış dileklerinde bulundu. Dereliköylü muhtarlığının 2. yılına girerken bir yılık icraatlarını anlattı.