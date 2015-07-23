KKTC'deki görev süresi sona eren Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya veda ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10:00’da...

KKTC'deki görev süresi sona eren Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10:00’da başlayan görüşmede Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu da hazır bulundu.

Akça, ziyarette yaptığı konuşmada, kısa süre birlikte çalışma fırsatı bulunduğu Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür etti.

Akıncı’nın yakınlığını ve nezaketini her zaman hissettiğini ifade eden Akça, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın dün akşam düzenlenen veda resepsiyonuna gelip, kendilerini onurlandırmasından etkilendiğini belirtti.

Yeni bir göreve başlayacağını ve uluslar arası bir kuruma gideceğini ancak Kıbrıs ile ilişkilerinin süreceğini ifade eden Akça, Kıbrıs’ın, göreve başlayacağı yeni kurumda da önemli gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.

Akça, konuşmasının sonunda Akıncı’ya başarı ve mutluluklar diledi.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da konuşmasında, Kıbrıs Türk halkına farklı düzeylerde, değişlik kademelerde ve son olarak da büyükelçi sıfatıyla yapmış olduğu değerli hizmetler nedeniyle teşekkür etmek istediğini söyledi.

Akça’nın adada bulunduğu süre içerisinde verdiği katkıların her zaman takdirle anılacağına inandığını dile getiren Akıncı, Akça’ya, yeni görevinde başarı, sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Diyalogların dünyanın neresinde olursa olsun bir kez başladı mı devam etmesi gerektiğini ifade eden Akıncı, kendisinin de Akça ile kısa süre çalışma fırsatı bulduğunu ve bu kısa süre içerisinde verimli bir diyalogları olduğuna inandığını kaydetti. Akıncı, Akça ile ilişkilerinin devam edeceğine inandığını söyledi.