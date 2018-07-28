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Akay ailesinin acı günü

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Hayatını kaybeden Emekli Yüzbaşı Mahmut Akay, askeri törenle Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi

Akay ailesinin acı günü
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Maliye Bakanlığı AB Mali İşler Koordinatörü Kudret Akay’ın babası, Emekli Yüzbaşı Mahmut Akay, askeri törenle Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.
25 Temmuz Çarşamba günü vefat eden Emekli Yüzbaşı Mahmut Akay’ın KKTC bayrağına sarılı tabutu, Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında askerlerin omuzlarında cenaze aracına yerleştirildi. Daha sonra, Emekli Yüzbaşı Akay, askeri törenle Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.

Maliye Bakanlığı AB Mali İşler Koordinatörü Kudret Akay ve ailesi daha sonra taziyeleri kabul etti. 


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