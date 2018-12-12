Akaryakıtta yeni indirim

Akaryakıta bir indirim daha yapıldı. Dün geceden itibaren kurşunsuz 95 ve kurşunsuz 98'de 15 kuruş, gazyağı ve Euro Diesel'e ise 20 kuruş indirim yapıldı.

Yeni yapılan indirime göre

kurşunsuz 95 oktan benzin 5.21 TL’den 5.06 TL’ye,

kurşunsuz 98 oktan benzin 5.31 TL’den 5.16 TL’ye,

Euro Diesel 5.15 TL’den 4.95’e

gaz yağı ise 5.06 TL’den 4.86 TL’ye indirildi.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay “Daha önce de dediğimiz üzere, imkan olduğu sürece hükümet olarak gerek akaryakıtta gerekse fiyatı tarafımızdan belirlenen diğer ürün ve hizmetlerde bu yaklaşımı sürdüreceğiz” dedi