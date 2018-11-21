Akaryakıtta indirime gidildi

Hükümet akaryakıtta 40 kuruşluk indirime gidiyor. 95 ve 98 oktan benzinde, Euro Dizelde ve gaz yağında litre başına yapılan 40 kuruşluk indirim bu gece yarısından sonra yürürlüğe girecek

Bakanlar Kurulu, bugün 3,5 saat süren bir toplantı yaptı.

Alınan kararları hükümet adına Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Hükümetin akaryakıt konusunda indirim kararı aldığını ifade eden Kudret Özersay, 95 ve 98 oktan benzinle, Euro Dizel ve gaz yağında litre başına 40 kuruşluk indirime gidildiğini söyledi. İndirim, bu gece yarısından sonra yürürlüğe girecek.

Özersay, daha önce akaryakıtta 31 kuruşluk indirim yaptıklarını da anımsatarak, “Gerek döviz oranlarına, gerekse dünya piyasasındaki petrol fiyatlarına bakarak akaryakıt fiyatlarında yeniden değerlendirme yapmaya devam edeceğiz. Geçmişte söz verdiğimiz gibi, imkan olduğu takdirde bu tür indirimlere devam edeceğiz” dedi.

“ÖĞRENCİ KAYIT SİSTEMİ’Nİ ELE ALDIK… FİKİR EGZERSİZİ YAPTIK”

Özersay, ülkedeki bütün üniversite öğrencilerinin kayıt altına alınmasını sağlamak üzere hazırlanan Öğrenci Kayıt Sistemi’nin de bugünkü Bakanlar Kurulu’nda ele alındığını söyledi.

İçişleri, Sağlık, Eğitim olmak üzere 3 bakanlığın birlikte hazırladığı bu sistemin uygulanması hakkında Bakanlar Kurulu’na bilgi verdiğini kaydeden Özersay, “Sistemin işlerliğini artırmak, çok daha verimli çalışmasını sağlamak için fikir egzersizi yaptık” dedi.

Ülkedeki öğrencilerin bugüne kadar gerektiği gibi kayıt altında alınmadığını da söyleyen Özersay, bu sistemin hükümete online işlemlerle öğrencilerin tamamını kayıt altına alma, verileri toplama, devlet gelirlerinde artışa neden olacak şekilde kimin öğrenci olduğunu, kimin olmadığını belirlenme ve denetlenmeyle ilgili imkan sunacağını da kaydetti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMİRNAME VE İMAR PLANI KONUSUNDA BAKANLAR KURULU’NU BİLGİLENDİRDİ

Gazimağusa Emirnamesi ve İmar Planı konusunda kamuoyunda yoğun tartışmalar olduğunu söyleyen Kudret Özersay, İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda da Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirdiğini, görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Özersay, “Bu konunun ilgili paydaşlarla, gerekmesi durumunda dışarıdan da hizmet alınarak uzmanlarla gecikmeksizin çalışılması ve hayata geçirilmesi kararlılığımızı Bakanlar Kurulu’nda teyit ettik” dedi.

KAMUDA ÇALIŞAN BAZI KİŞİLERİN SÖZLEŞMELERİ UZATILDI

Özersay, kamuda sözleşmeli çalışan bazı kişilerin sözleşmelerinin uzatılması yönünde karar ürettiklerini de söyledi.

EKONOMİK TEDBİRLER… “BAZI TASLAK ÇALIŞMALAR SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ”

Ekonomiyle ilgili birtakım konuların da Bakanlar Kurulu’nda ele alındığını söyleyen Özesay, “Önümüzdeki günlerde vatandaşı rahatlatacak başka adımlar atma konusunda değerlendirmeler yaptık. Bazılarıyla ilgili taslak çalışmalar var. Savcılığa gönderildi. Savcılıktan olumlu görüş gelmesi durumunda ekonomiyle ilgili vatandaşı rahatlatacak başka kararları da önümüzdeki dönemde alıp kamuoyuyla paylaşmaya gayret göstereceğiz” dedi.

DR .FAZIL KÜÇÜK MÜZESİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BELİRLENDİ

Kudret Özersay, Dr. Fazıl Küçük Müzesi yönetim kurulu üyelerinin de Bakanlar Kurulu’nda belirlendiğini söyledi. Buna göre, yönetim kuruluna Serkan İlseven, Ebru Çomunoğlu, Anıl Kaya, Nurcan Öztürk, Ayfer Arslan Özdiken atandı.