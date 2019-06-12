Bakanlar Kurulu, akaryakıtla ilgili durumu değerlendirip, zam yapmama kararı aldı

Bakanlar Kurulu, akaryakıta zam yapmama kararı aldı.

Bakanlar Kurulu’nun dün saat 15.50’de başlayan toplantısı, saat 18.05’te tamamlandı.

Toplantıda alınan kararları açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ve Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, akaryakıtla ilgili durumu değerlendirip, zam yapmama kararı aldıklarını duyurdu.

Her hükümet oluştuğunda her bir bakanlığa bağlı kurumların, bağlı dairelerin kadro tüzüklerinin karara bağlanması gerektiğini hatırlatan Özersay, bugün, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Bakanlıklara bağlı kurumlar tüzüğü, daireler tüzüğü ve kadrolarla ilgili tüzükleri karara bağladıklarını söyledi.

Güzelyurt, Lapta ve Tatlısu Belediyelerinin beklemekte olan bütçelerinin Maliye Bakanlığı’ndan gelen onay doğrultusunda onaylandığını da açıklayan Özersay, ayrıca Tarım Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) tarafından duyurulmuş tahıl fiyatlarının da onaylandığını aktardı.

Bakanlar Kurulu’nun Kıbrıs sorunu konusunda bir değerlendirme yaptığını ve politika geliştirme bağlamında birkaç konuyu daha görüşeceğini aktaran Özersay, Bakanlar Kurulu’nun birkaç gün içinde olağanüstü toplantı yapacağını, bunun gün ve saatinin daha sonra basına ve kamuoyuna bildirileceğini açıkladı.