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Akaryakıta indirim geliyor

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Başbakan Erhürman, akaryakıtta 1-2 gün içinde belli olacak bir indirim beklendiğini, elektrikte ise yılbaşına kadar zam olmayacağını bildirdi

Akaryakıta indirim geliyor
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Başbakan Tufan Erhürman içinden geçilen ekonomik süreçte kimsenin kendisini sorunun dışında tutamayacağını ve toplu hareket edilerek, darboğazdan asgari bütünsel hasarı alarak çıkılmasının şart olduğunu vurguladı.
Erhürman, elektrikte yılbaşına kadar zam olmayacağını ve indirim beklenen akaryakıtta da yeni fiyatın 1-2 gün içinde belli olmasının beklendiğini belirtti.
Dolar, Euro ve Sterlin karşısında halkın alım gücünün düştüğüne işaret eden Başbakan Erhürman, halkın da doğal bir tepki olarak döviz fiyatları gerilediğinde, bunu fiyatlara yansımasını beklediğini söyledi. Erhürman, bunun halkın “piyasanın adil davrandığını” ve “piyasaya güvenebileceğini” bilmesi adına önemli olduğunu kaydetti.
Kampanyanın halka hayırlı olmasını dileyen Başbakan Erhürman, 1 Kasım itibarıyla indirimlerin başlayacağını ve döviz krizinin tekrardan kötüye gitmemesini umduklarını belirtti.
Tufan Erhürman, bir soruya karşılık, tüpgaz fiyatlarını hükümetin belirlemediğini, iş insanlarıyla konuşarak ve istişare edilerek makul seviyelerde tutulmaya çalışıldığını kaydetti.
Erhürman, elektrikte yılbaşına kadar zam olmayacağını ve akaryakıtta da, 1-2 gün içinde belli olacak bir indirim beklendiğini dile getirdi.
Başbakan Erhürman, daha önce olduğu gibi Fiyat İstikrar Fonu (FİF) kullanılması ve bunun etkisinin hükümet tarafından piyasaya yansıtılmasının, girdi maliyetlerini de aşağıya çekerek, tüketiciye ulaşan son ürünlerde yapılacak indirimi kolaylaştıracağının altını çizdi.
Erhürman, her firmanın yapılacak indirimleri, hangi ürünlerde indirime gidildiğini ve indirim miktarlarını müşterinin kolayca anlayacağı biçimde duyurması ve gösterilmesini istedi.
 

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