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Akaryakıta büyük zam

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Akaryakıta büyük zam
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Türkiye'de ve ülkemnizde yaşanan döviz krizi nedeniyle yükselen ürün fiyatlarından akaryakıt ürünleride nasibini aldı.

Akaryakıt ürünlerinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere litrede benzin ürünlerinde 55 kuruş, Eurodizel ile gazyağında ise 58 kuruş  zam yapıldı.

Son olarak 31 Temmuz tarihinde yapılan zam sonrasında  hükümetin FİF'te indirime gitmesiyle Ağustos ayı başında yapılması planlanan zam ertelenmişti.

Yapılan son zamlarla son fiyatlar şöyle oluştu: 


                    Eski fiyat  Yeni fiyat

Kurşunsuz 98  4.60        5.15

Kurşunsuz 95   4.42      4.97

Euro Diesel     4.18       4.76

Gaz Yağı:        4.11       4.69

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