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Akaryakıta 8 ayda yüzde 50 zam

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Akaryakıt fiyatlarına son 8 ayda yapılan zam oranları yüzde 50’i geçti. Arabasız yaşamın neredeyse imkânsız olduğu ülkemizde akaryakıta arka arkaya gelen fahiş zamlar, alım gücü hızla düşen vatandaşların adeta belini büktü

Akaryakıta 8 ayda yüzde 50 zam
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Zamlar sivil toplumun sert tepkisine neden oldu. Kamu-Sen, şok eylemler başlatacaklarını açıkladı. Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, hükümete “İnsanların intihar etmesini mi bekliyorsunuz?” diye tepki gösterdi

KTAMS ise aldığı ücretle en temel tüketim maddelerini dahi alamayan dar gelirli çalışanların sefalet içine düştüğünü kaydetti ve vatandaşların marketlere gitmekten korktuğunu belirtti

Akaryakıta 8 ayda 8 zam

Ülkemizdeki akaryakıt fiyatları, son 8 ayda olağanüstü bir şekilde arttı.

Son 8 yılda toplam yüzde 150’ye yakın zam yapılan akaryakıt fiyatlarına son 8 ayda yapılan zam oranları ise yüzde 50’i geçti.

Maaşlarında doğru dürüst artış görmeyen ve alım gücü neredeyse yarı yarıya düşen vatandaşlar, araçlarındaki akaryakıt depolarına yeterli yakıt koyamamanın ağır baskısı altında bunalıyor.

Son 8 ayda yapılan zamlar şöyle:

3 Şubat 2018, 95 oktan benzin 3.85 TL

17 Mart 2018, 95 oktan benzin 3.88 TL

11 Nisan 2018, 95 oktan benzin 4.19 TL

3 Mayıs 2018, 95 oktan benzin 4.30 TL

10 Temmuz 2018, 95 oktan benzin 4.32 TL 
31 Temmuz 2018, 95 oktan benzin 4.42 TL 
28 Ağustos 2018, 95 oktan benzin 4.97 TL 
20 Eylül 2018, 95 oktan benzin 5.81 TL

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