Akaryakıta 13 ile 30 kuruş arasında indirim

Dövizde ve petrol varil fiyatlarında yaşanan gerileme sonrasında akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. Akaryakıt ürünlerinde 13 ile 30 kuruş arasında indirim yapıldı. Akaryakıtta 95 oktan benzinin litre fiyatına 20 kuruş, 98 oktan benzin 30 kuruş, Euro Dizel’in litre fiyatı 21 kuruş ve Gazyağı’na ise 13 kuruş indirim yapıldı. Yeni fiyatlar gece saat 12:00’den itibaren geçerli olacak.

Eski fiyat Yeni fiyat

95 oktan benzin: 5.81 5.61

98 oktan benzin: 6.01 5.71

Euro Dizel: 5.76 5.55

Gazyağı: 5.59 5.46