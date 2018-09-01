Akaryakıt zammına karşı kontak kapatma eylemi

Akaryakıt zammını protesto eden bir grup, dün Başbakanlık önünde kontak kapatma eylemi yaptı

Başbakanlık önünde bir grup dün “Kontak Kapatma” eylemi düzenledi.

“Kontak Kapatma Eylemi-Benzin ve Motorine Zam-Gel da Gorkma” sloganı ile düzenlenen eylemde yapılan zamlar protesto edildi. Saat 11.15 sıralarında başlayan eylem 12.00’de sona erdi.



Facebook üzerinden Motorspors Cyprus adlı grubun girişimiyle örgütlenen eylem için yapılan çağrıda “Akaryakıta gelen zamlara yeter demezsek tepki göstermezsek sene sonuna bu benzin 6 lirayı bulur. Gelin birlik olalım sesimizi çıkaralım” denilmişti.

Kıbrıs Türk Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, eylemde yaptığı konuşmada, Hükümetin aldığı tedbirler arasında tüketicileri korumaya yönelik ciddi bir madde göremediklerini söyledi.

Hükümete bu konuda yardımcı olmayı istediklerini ifade eden Işık, birleşik faiz uygulamasının kaldırılmasının esas atılması gereken adım olduğunu söyledi.

Hasan Kurumanastırlı bazı katılımcılar adına yaptığı konuşmada ise, zamlardan canı yanan vatandaşlar olarak burada bulunduklarını söyledi.

Kurumanastırlı ayrıca eylem yerinde eylem hakkını elden almaya yönelik bir tavırla karşılaştıklarını da savundu.



