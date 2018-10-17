KTÖS, öğretmen eksikliği nedeniyle beş ilkokulda grev başlattı. Ülkede kaçak yaşayan nüfusun geri gönderilmesini isteyen KTÖS Genel Sekreteri Elcil, “Kimin ne iş yaptığı belli olmayan bir Eğitim Bakanlığı var” dedi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), öğretmen eksikliği nedeniyle dün 5 ilkokulda 3 saatlik uyarı grevi başlattı.

KTÖS’ün Dipkarpaz İlkokulu, Alasya İlkokulu, Şehit Tuncer İlkokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu ve Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu’nda başlattığı grev 08.00 – 11.00 saatleri arasında gerçekleşti.

Grev dolayısıyla KTÖS yetkilileri dün sabah saat 10.00’da Şehit Tuncer İlkokulu önünde basın açıklaması yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil burada yaptığı açıklamada, okulların açılmasından bu yana 1 aylık süre geçmesine rağmen 23 okulda 46 öğretmen eksiği bulunduğunu hatırlattı ve eğitimin temelinin öğretmen olduğunu kaydetti.

Elcil, Kamu Hizmeti Komisyonu, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı nezdinde de girişim yapmalarına rağmen sorunların giderilmediğini ve grev yapmak mecburiyetinde kaldıklarını ifade ederek, “Bundan dolayı üzgünüz ama hükümet edenlerin üzgün olduğunu düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

Elcil, bu tür planlamaların eğitim yılı başlamadan yapılması gerekirken, bunun yapılmadığını ülkedeki esas sorununsa ülkeye giriş-çıkışların kontrolsüz oluşu ve nüfusun dahi bilinememesi olduğunu söyledi.

“Ailesini kapan buraya yerleşmeye geliyor, nüfusunu bile bilemeyen bir toplumun eğitimini de sağlığını da yönetmesi mümkün değildir” diyen Elcil, ülkede kaçak yaşayan nüfusun tespit edilip geri gönderilmesi gerektiğini de söyledi.

Öğretmenlerin gayretinin sorunun çözümüne yönelik olduğunu ve bu toplumun kendi kendini yönetene dek mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Elcil, gün içinde sorunun çözülmemesi halinde grevlerin, okul sayısı da artarak devam edeceğini, bu grevlerin daha sonra genel greve dönüşeceğini kaydetti.

“Kimin ne iş yaptığı belli olmayan bir Eğitim Bakanlığı var, üretmekten çok, sorun yaratan hantal bir yapı…” ifadelerini kullanan Elcil, Bakanlıkta her daire müdürünün iki sekreteri olduğunu ve bu kişilerin hademe olduklarını, normalde bu kişilerin okullarda olması gerektiğini iddia etti.

Taşımacılıkla ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının gazetelerde yer aldığını da ifade eden Elcil, Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu’nda da sorunlar bulunduğunu ve bakanın bunlara müdahale edemediğini öne sürdü.

Şu an Bakanlık yetkililerinin beceriksizliğinin söz konusu olduğunu savunan Elcil, “Kendilerini sorumlu davranmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Elcil’in konuşmasının ardından KTÖS Örgütlenme Sekreteri Uğur Erilen, öğretmen eksikliği bulunan okulların isimlerini açıkladı.

Erilen, KTÖS’ün olacakları önceden öngörerek uyarılarını yaptığını hatırlattı ve öğretmen eksiği bulunan okulları şöyle sıraladı:

“Dipkarpaz, Dörtyol, Gönyeli, Güvercinlik, Geçitkale, Karakol, Esentepe, Ulukışla, Yeni Boğaziçi, Şehit Ertuğrul, Şehit Zeki Salih, Şehit Tuncer, Şehit Salih Terzi, Alasya, Polatpaşa, Yedikonuk, Ağırdağ, Gaziköy, Alayköy, Kumyalı, Yeşilköy, Büyükkonuk ve Ziyamet İlkokulları”