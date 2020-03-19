“Aileler rahat olsun”

Malpas Hotel direktörü Fahri Altınör “Vatandaşlarımız, 15 günlük süreyi 5 yıldızlı bir otelde en konforlu şekilde geçirecekler. Böyle bir uygulama ne Güney Kıbrıs’ta ne de Türkiye’de var” dedi

Coronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, yurtdışından ülkeye gelecek olan Kıbrıslı Türk öğrenciler ve KKTC vatandaşlarının 15 gün boyunca gözetim altında tutulması için Çatalköy Bölgesi’ndeki Malpas Hotel, gerekli tüm güvenlik ve hijyen önlemleri alınarak gözetim merkezi haline getirildi.

Malpas Hotel direktörü Fahri Altınör “Devletimiz karantina altında tutulacak vatandaşlarımızı 5 yıldızlı bir Hotelde ağırlamayı uygun gördü. Vatandaşlarımız, 15 günlük süreyi 5 yıldızlı bir Hotelde en konforlu şekilde geçirecekler. Böyle bir uygulama ne Güney Kıbrıs’ta ne de Türkiye’de var” dedi.

Altınör, “Güney Kıbrıs’ta ve Türkiye’de karantina merkezi haline getiren yerlerin içler acısı durumunu hep birlikte basından ve sosyal medyadan takip ediyoruz. Biz de Hotel personelimizin sağlığını da düşünerek tüm önlemlerimizi alıp Hotelimizde gerekli düzenlemeleri yaptık” şeklinde konuştu.

Hotel personelinin, kılık kıyafet, önlem ve hijyen konusunda eğitimden geçirildiğini ve bu sürece hızlı şekilde hazırlandığını kaydeden Altınör, Hotel içerisinde, sağlık personeli ve polis ekiplerinin kullanacağı bölümlerin uygun hale getirildiğini ve ayrıca tüm güvenlik kamerası sisteminin yeniden elden geçirilerek tüm odaların kapılarının görülebileceği şekilde ayarlandığını belirtti. Altınör, ana katların 24 saat boyunca kesintisiz şekilde izleneceğini ve kural ihlallerinin önüne geçileceğinin altını çizdi. 15 gün boyunca gözetim altında tutulacak olan kişilerin tek kişilik odalarda konaklayacağını ve kesinlikle odalara giriş ve çıkış olmayacağını vurgulayan Altınör, Hotel personeli ile karantina altında tutulan kişilerin hiçbir şekilde temas halinde olmayacaklarını da belirtti.

Karantina altındaki kişilere yemeklerinin tek kullanımlık kaplar ve çatal bıçak ile kapılarının önündeki sehpalara bırakılarak servis edileceğini, ayrıca odaların temizliği için de odalara bırakılan gerekli temizlik malzemeleri ile odada konaklaya kişiler tarafından yapılacak” diyen Altınör, “Yemek dağıtımını yapacak personel, karantina altında tutulan kişilerle temas etmeyecek olsalar bile, diğer personelle onların da hiçbir teması olmayacak” şeklinde konuştu.

“Ailelerimiz içini rahat tutsun” diyen Altınör, “Eğer aileler çocuklarına; kıyafet, özel eşya gibi bazı eşyalarını göndermek istiyorlarsa onlara bu konuda yardımcı olacağız” dedi.