Aile içi şiddetle mücadele ekibine 35 başvuru

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Şiddete Karşı Yan Yana Proje Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz, COVID-19 salgının ilk günlerinden itibaren, özellikle de uygulanan sokağa çıkma yasağı önlemleriyle birlikte, aile içi şiddet vakalarında artış yaşandığını belirtti.

Yılmaz, Lefkoşa Türk Belediyesi Aile İçi Şiddetle Mücadele Ekibi’ne iki aylık süreçte 35 kadının destek ve koruma hizmetleri için başvuru yaptığını kaydetti. Dr. Ömür Yılmaz, LTB Aile İçi Şiddetle Mücadele Ekibi’ne 2019 yılında ayda ortalama 7 şiddet vakası ulaştığını ifade etti.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında Nisan ayı başından itibaren video ve reklamlarla destek hatları ve sosyal medya kanallarının görünürlüğünün artırdıklarını belirtti. Dr. Yılmaz, bu mecralardan LTB Aile İçi Şiddetle Mücadele Ekibi’ne ulaşıp destek talep eden kadınların sayısında özellikle Nisan ayında önceki aylara oranla 10 katın üzerinde artış yaşandığını kaydetti.

Yılmaz, “COVID-19 öncesinde bu mecralardan LTB Aile İçi Şiddetle Mücadele Ekibi’ne ulaşan kadınların sayısı her ay 1 kişiyi geçmezken, sadece Nisan ayında 12 kadın bu yolla bize ulaştı. Son iki ayda 4 kadın sığınma evine yerleştirilirken, başvuru yapan diğer her kadın için talep ve ihtiyaçları doğrultusunda bilgilendirme, yönlendirme, güvenlik planı oluşturma ve adli yardım gibi destekler sunuldu” ifadelerini kullandı.

Dr. Ömür Yılmaz, şöyle devam etti:

“Sosyo-ekonomik durum, yaşadığı bölge, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği, vatandaşlık veya muhaceret durumu gibi hiçbir ayrım gözetilmeksizin her türlü bilgilendirme, yönlendirme, adli yardım ve sığınma talepleri için Lefkoşa Türk Belediyesi Aile İçi Şiddetle Mücadele Ekibi’ne 0542 876 30 30 ve 0533 855 30 30 numaralı telefonlardan 7/24 ulaşabilirsiniz”

Şiddete Karşı Yan Yana Projesi, Avrupa Birliği mali desteğiyle LTB tarafından yürütülüyor.