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Ahmet Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

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Sel felaketinde hayatını kaybeden gençlerden Ahmet Kılıç dün son yolculuğuna uğurlanırken, cenazeye ülkede bulunan Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı

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Ahmet Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
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Lefkoşa -Girne anayolunun Ciklos mevkiinde geçtiğimiz Çarşamba akşamı yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden gençlerden Ahmet Kılıç dün son yolculuğuna uğurlandı.

Kılıç, Lefkoşa İsmail Safa Cami'de düzenlenen cenaze töreni sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye ülkede bulunan CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı

Öte yandan sel felaketinde hayatını kaybeden diğer gençler Tolga Bekçi ve Günay Kandaz ise bugün toprağa verilecek.

Tolga Bekçi ve Günay Kandaz'ın bugün öğle namazı sonrasında Dikmen Cami'de düzenlenecek cenaze töreniyle Dikmen'de toprağa verilecekler.

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