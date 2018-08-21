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Ağırdağ'da uygunsuz hayvan kesimine yasal işlem

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Ağırdağ'da uygunsuz hayvan kesimine yasal işlem
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Ağırdağ köyünde uygun olmayan şartlarda hayvan kesimi yaptığı tespit edilen kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ağırdağ’da Hasan Sucuoğlu’nun veteriner hekim kontrolü yapılmadan, uygun olmayan şartlarda kesim yaptığı tespit edildi. 
Kesim, Veteriner Dairesi tarafından durduruldu. Söz konusu kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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