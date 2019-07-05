 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Küçük ihmaller kötü sonuçlar doğurabilir
Küçük ihmaller kötü sonuçlar doğurabilir
14 0
KTFF, Oscarları sahiplerine verildi
KTFF, Oscarları sahiplerine verildi
154 0
 
31 0
Copa America’da Brezilya finalde
Copa America’da Brezilya finalde
16 0
“Eğitimin Geleceği” konferansında bir Kıbrıslı Türk
“Eğitimin Geleceği” konferansında bir Kıbrıslı Türk
42 0
27 0
Değirmenlik'te kazanan dostluk ve farkındalık oldu
Değirmenlik'te kazanan dostluk ve farkındalık oldu
38 0
banner82

Ağırdağ'da MTA 1 Kuyusu şebekeye bağlandı

banner27

Ağırdağ’da, köy halkının su ihtiyacına katkı sağlayacak MTA 1 kuyusunun şebekeye bağlandığı bildirildi.

banner315
Ağırdağ'da MTA 1 Kuyusu şebekeye bağlandı
banner267

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlığa bağlı Su Dairesi ve Dikmen Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Ağırdağ bölgesinde bir buçuk yıldır çalışmayan MTA 1 su kuyusu devreye girdi.  Su kuyusundan 15 metreküp/saat verimle su alınmaya başlandı. 
Ağırdağ’daki mevcut içme suyu kuyusunun devre dışı kalmasının ardından köy muhtarlığının talebi üzerine, köyün su ihtiyacının karşılanması amacıyla MTA 1 kuyusu su şebekesine bağlandı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ağırdağ’da incelemede bulundu, kuyunun köy halkının su ihtiyacına katkı yapacak kapasitede olduğunu tespit ettiklerini söyledi.
Bakan Oğuz'a inceleme sırasında, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Ağırdağ Köyü Muhtarı Hasan Oktay Piro ve Bakanlık yetkilileri eşlik etti. 
 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.