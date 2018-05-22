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Ağır araçlarda Takograf dönemi Ekim'de başlıyor

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Ağır araçlarda Takograf dönemi Ekim'de başlıyor
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Trafikte aracın hızını, kullanım süresini, sürücünün kimlik ve benzeri bilgilerini kaydedecek “Takograf” dönemine geçiliyor.

Denetimlerin daha etkili olması amacıyla TIR, kamyon, kamyonet, otobüs, midibüs ve minibüs gibi tüm ağır araçlarda zorunlu olacak “Takograf” uygulamasının Mart 2019 sonuna doğru başlaması öngörülüyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, “Takograf”ın ağır vasıtalara takılmasının zorunlu hale getirilmesi için standart ve yasal düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. 

Bu çalışmaların tamamlanıp, kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Ekim 2018’den başlayarak 6 aylık bir geçiş süreci öngörülüyor. 

Bakanlığın, Mart 2019’un sonuna doğru, daha güvenli bir trafik için “Takograf” kullanımını hayata geçirmiş olmayı hedefliyor. 

Takograf kullanımıyla, özellikle ağır vasıta şoförlerinin yasalarla belirlenen sürüş süresi ve sürat limitlerini aşmamasını sağlayarak, trafikte can ve mal güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

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