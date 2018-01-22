Afrin'e havadan karadan bomba yağmuru

TSK, 'Zeytin Dalı' harekatı kapsamında terör örgütü PKK/PYD/YPG işgali altındaki Afrin'e kara harekatı başlattı. Harekata Özel Kuvvetler, piyade birlikleri, zırhlı araçlarla birlikte ÖSO unsurları da katıldı. Türk askeri Afrin toprakları içerisinde ilerledi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önceki gün saat 17.00'da Adana'daki İncirlik Üssü ve Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda havalanan 72 savaş uçağının hava saldırısıyla başlattığı 'Zeytin Dalı' harekatı son hızıyla sürüyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde yeni aşamaya geçildi. TC Başbakanı Binali Yıldırım, askerin dün saat 11.05'te Kilis'in Gülbaba köyünden sınırı geçtiğini ve kara harekatının başladığını belirtti. TSK'dan yapılan son açıklamada, "153 hedef ateş altına alınmış olup harekat planlandığı şekilde devam etmektedir" denildi. Sabahın erken saatlerinde Afrin bölgesine giren Özgür Suriye Ordusu birlikleri, Afrin topraklarına girerek içeride ilerledi. Anadolu Ajansı, TSK'nın, Özgür Suriye Ordusu güçleriyle terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin topraklarının yaklaşık 5 kilometre içine girdiğini duyurdu. Askeri kaynaklar, 9 köyün teröristlerden temizlendiğini belirtti.

TOPÇU ATIŞLARI YAPILDI

ÖSO'ya bağlı birliklerin, operasyon başlatmasının ardından sınırın Kilis tarafından top sesleri duyuldu. Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler de terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara top atışları gerçekleştirdi. Kilis-Hatay hudut hattındaki bazı köylerden top sesleri duyuldu.

TSK TANKLARI ÖSO GÜÇLERİNE DESTEK VERİYOR

Askeri kaynaklar, TSK tanklarının ÖSO güçlerine destek verdiğini belirtti.

Örgüt üyelerinin köy ve kasabalalara çekildiği ifade edildi. Kırsalda çok direnişle karşılaşılmadığı kaydediliyor.

SAVAŞ UÇAKLARI HAVADAN VURDU

Türk savaş uçakları da hedefleri vurmaya devam etti. Hatay semalarında sesleri duyulan Türk savaş uçakları sabah saatlerinde Afrin'deki terör hedeflerini vurdu. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar sınır mahallelerinden de görülürken, şiddetli patlama sesleri de duyuldu.

TSK'DAN AÇIKLAMA: 153 HEDEF ATEŞ ALTINA ALINDI

TSK'dan harekata ilişkin yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, “Zeytin Dalı Harekâtı” 20 Ocak 2018 saat 17:00'de başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Tespit edilen hedefler, kara ateş destek vasıtaları ile ateşle taarruz edilerek etkisiz hale getirilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu vb. 153 hedef ateş altına alınmış olup “Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde devam etmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

"SİVİLLER KALKAN OLMAYA ZORLANIYOR"

Askeri kaynaklar, harekatın Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdüğünü belirtti. Kaynaklara göre ana hedeflerden biri de DAEŞ'in temizlenmesi. Sivillerin kalkan olmaya zorlandığı da belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Suriye'ye komşu ülkelere bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Harekat kapsamında çeşitli birliklerden Kilis'e tank ve zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatı devam ediyor.

Kilis-İslahiye-Hatay hudut hattı istikametine yönlendirilen ve çoğunluğu tanklardan oluşan askeri araçlar, sınırda belirlenen bölgelere konuşlandırıldı. Tankların namluları ise Suriye'ye çevrildi.

Hatay'daki sınır birliklerinden Afrin'deki PYD/PKK hedeflerine yönelik gece boyu çok sayıda obüs ve top atışı yapıldı. Bölgedeki patlama sesleri, sınır mahallelerinden de duyuldu.

108 HEDEF İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), önceki gün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu.

Sınır birliklerinde yer alan obüsler PYD hedeflerini vurmuş. Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen tanklar, güvenlik önlemleri arasında sınırı geçmişti.