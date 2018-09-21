Afrika’ya sürpriz avukat

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı küçük düşürücü karikatür yayınlamak ve yazı yazmak suçlaması ile Şener Levent hakkında açılan davayı avukat olarak eski Kıdemli Yargıç Tacan Reynar savunacak

Evrim KAMALI

Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazetenin direktörü Ali Osman Tabak aleyhinde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı küçük düşürücü karikatür yayınlamak ve yazı yazmak suçlaması ile açılan ceza davası 16 Ekim tarihinde başlıyor.

Afrika Gazetesi aleyhine yıllardın açılan tüm ceza davalarında olduğu gibi bu davada da Şener Levent’in kendini savunması bekleniyordu.

Ancak dün sürpriz bir gelişme ile söz konusu açılan davalarda Şener Levent’i avukat olarak eski Kıdemli Yargıç Tacan Reynar savunacak.