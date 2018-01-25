Afrika’ya saldırı için Juncker’e mektup

Avrupa Birleşik Solu Partisi, Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker’e mektup göndererek, Afrika gazetesine yapılan saldırılar konusunda AB’nin müdahalesini talep etti





Afrika gazetesi önünde Pazartesi günü gerçekleşen protestolar ve gazeteye yapılan saldırının yankıları Rum basınında da sürüyor.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, “Afrika İçin Öfke – AKP Gençlik Kolları Üyeleri Tutuklandılar ve Serbest Bırakıldılar” başlıkları altında verdiği ve KKTC basınından aldığı fotoğraflarla desteklediği haberinde, saldırının önceki gün KKTC basınında yer alış şeklini öne çıkarıldı.

Gazete, KKTC polisinin protestolar sırasında gösterdiği “eylemsizliğin” gündemde olduğu ve Kıbrıs Türk basınıyla siyasi partilerin, polis genel müdürünün istifasını istediklerini iddia etti.

Haberde, Kıbrıs Türk siyasilerin açıklamalarına da yer verilirken, Cuma günü barış ve demokrasi yürüyüşü gerçekleştirileceğinin altı çizildi.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Barış Yanlısı Kıbrıslı Türkler Boy Gösteriyor – AKP Üyeleri Tutuklandılar ve Türk ‘Büyükelçisi’ Sayesinde Serbest Kaldılar” başlıkları altında geniş yer verdi.

Gazete, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun önceki gün yaptığı açıklamada ise, Afrika gazetesi ve Şener Levent’e yönelik desteğini bir kez daha yinelediğini ve “Kıbrıs’ın sahibinin Ankara veya yabancı askerler değil, kendi vatandaşları olduğunu” söylediğini aktardı. Habere göre, Kiprianu, KKTC’de yaşanan son olayların, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasının aciliyetini ve önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “1974’te yapılan barış harekatı” ifadesini kullanmasından üzüntü duyduğunu dile getirdi.



AVRUPA BİRLEŞİK SOLU VE PEO’DAN DESTEK

Öte yandan, gazete bir diğer haberinde, Avrupa Parlamentosu’nda gurubu bulunan Avrupa Birleşik Solu Partisi’nin (GUE/NGL) AKEL’in AP Milletvekili Neoklis Silikioitis’ten aldığı bilgilendirme sonrasında yaptığı açıklamada, Afrika gazetesi ve Şener Levent’e destek mesajı yayınladığını yazdı.

Habere göre, söz konusu parti ayrıca, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’e mektup göndererek, AB’nin müdahalesini talep etti.

Gazete, Rum İşçi Federasyonu (PEO) ve “Unite Cyprus Now” grubunun da Afrika gazetesine desteklerini belirttiklerini yazdı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Alithia: “Öldürmek İçin Geldiler – Kıbrıslı Türklerden Genel Tepkiler – Akıncı Tavsiyelerde Bulunuyor – Afrika: Öldürmek İçin Geldiler”.

Fileleftheros: “Afrika – Levent İçin Harekete Geçildi – Türkiye’nin Tehditleri Avrupa Parlamentosu’nun Gündeminde – Tutuklular Türk Büyükelçi’nin Müdahalesi Sonrasında Serbest”.