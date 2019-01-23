Afrika saldırısında polisle işbirliği yapıldı

Basın-Sen, Afrika gazetesine yapılan saldırının yıldönümünde dayanışma eylemi düzenledi. Eylemde, olaylarda yer alanlara gerekli cezanın verilmediğine dikkat çekildi

Basın Emekçileri Sendikası(Basın-Sen), Afrika gazetesine düzenlenen saldırının yıldönümü vesilesiyle gazetenin önünde dün “dayanışma” eylemi düzenledi.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, eylemde yaptığı açılış konuşmasında, 22 Ocak 2018’de Afrika gazetesi önünde düzenlenen “linç girişiminin” ülkede ifade özgürlüğünü derinden yaraladığını belirtti. Kişmir, bu dayanışma eylemini “faşizmi kınamak için” düzenlediklerini belirtti.

“Hiçbir şekilde ifade özgürlüğünün kısıtlanamayacağını, darbe vurulamayacağını, dimdik ayakta olduğumuzu haykırmak için buradayız” diyen Kişmir, Lefkoşa’da olayların 4 gün sonrası düzenlenen destek eyleminde halkın gerekli cevabı verdiğini kaydetti.

Basın Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan tarafından okunan açıklamada ise, 1 yıl önce yaşanan olaylarının “ifade özgürlüğüne kara bir leke” sürdüğü belirtildi.

Afrika gazetesine yönelik eylemin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Kıbrıs Türk tarihinde “kara bir gün olarak” yerini alan saldırıya 26 Ocak tarihinde düzenlenen eylemle verilen tepkinin ayakta alkışlanacak bir duruş olduğu ifade edildi.

Açıklamada, olaylarda yer alanlara gerekli cezanın verilmediği ve ceza verilenlerin de cezaları tamamlanmadan affedildiği kaydedildi.

Pek çok kesimin sessiz kaldığı olaya karşı bir tek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ses çıkardığına işaret edilen açıklamada, hükümete, yaşananlara karşı tepkisiz kalıp, saldırganlara verilen cezaları affetme eleştirisinde bulunuldu.

Saldırıyla ilgili aranan 9 kişiyle ilgili hiçbir girişim yapılmadığına da işaret edildi.

Açıklamada, “Her türlü özgürlükleri korumak ve bu özgürlükler için mücadele etmek bizlerin en asli görevleri arasında yer almaktadır. Özellikle mesleğimiz gereği basın ve ifade özgürlüğü bizlerin onurudur. Her kim ki onurumuzu ayaklar altına almaya kalkarsa, bilecektir ki en sert şekilde bizleri karşısında bulacaktır ve gereken karşılığı alacaktır. Bu konularda kimse bizi sınamaya kalkmasın” denildi.

Basın-Sen’in açıklamasının ardından söz alan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, doğruların bazı kişileri korkuttuğunu söyledi.

Adada bir çözümü ve barışı engelleyen tarafın da Ankara olduğunu savunan Elcil, sergilediği duruştan dolayı Afrika Gazetesi’ni selamladığını kaydetti. Elcil, “Kıbrıs Türk halkını uyandırmak için gerçekleştirdiği eylemlere devam etmesini istiyorum” dedi.



ŞENER LEVENT

Afrika Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ise, dayanışma için teşekkür ettiği konuşmasında, 22 Ocak 2018’de yer alan olayları bir milat saydıklarını, çünkü 1974 sonrası Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk toplumuna düzenlenen en büyük şiddet olayı olduğunu ve bu olaylarda polisle işbirliği yapıldığını iddia etti.

Polisin söz konusu günde olayları sadece seyrettiğini, Polis Genel Müdürü’nün ekiplere “gidin ancak müdahale etmeyin” talimatı verdiğini savunan Levent, böyle bir talimat veren müdürün halen görevde olmasını eleştirdi.

Afrika Gazetesi’nin 22 Ocak 2018 tarihli manşetinde Suriye’ye düzenlenen operasyonu “Bir İşgal Harekatı Daha” başlığıyla verdiğini anımsatan Levent, bunun “anti militarist, savaş karşıtı bir manşet” odluğunu belirtti.

Bazı kesimlerin saldırıyı kınadığını ancak Afrika Gazetesi için de “yazmaması gerekirdi” eleştirisi yapıldığına işaret eden Levent, “Manşete sahip çıkılmalıydı” dedi.

Levent, polis genel müdürünün de yargılanması gerektiğine inandığını belirtti.

Olayların Türkiye’nin ülkeye müdahalesinin açık bir yüzü olduğunu ileri süren Levent, “Kıbrıs’ın askersizleşmesinden ve birleşmesinden yanayız” dedi.

