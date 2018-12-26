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Aflatoksitte ciddi tehlike yok

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Tarım Şahali, 29 Kasım’dan bugüne 10 bin 800 ton sütten sadece 133 kilo sütte aflatoksin tespit edildiğini, bunun önemli bir rakam ve ciddi bir sorun olmadığını bildirdi

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Aflatoksitte ciddi tehlike yok
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, 29 Kasım’dan bugüne 10 bin 800 ton sütten sadece 133 kilo sütte aflatoksin tespit edildiğini, bunun önemli bir rakam ve ciddi bir sorun olmadığını kaydetti.

İthal edilen tüm hayvan yemlerinin ciddi denetime tabi tutulduğunu söyleyen Şahali, hayvan yemleri ve süt üreten yerlerle ilgili de tüm denetimlerin yapıldığını kaydetti.

Şahali, üreticileri, kırık hayvan yemini ihtiyaç oranında temin edip hızlı kullanmaları yönünde uyardıklarını, eğitim faaliyetlerine de ağırlık verdiklerini belirtti.

Şahali, aflatoksin konusunda SÜTEK’in Devlet Laboratuvarın teyitleri ile birlikte sıfır toleransla davrandığını, madde tespit edilen sütlerin imha edildiğini, üreticinin kendini koruyabileceği bir durum olmasından dolayı tazminat ödemesi olmayacağını sorunun üretici kaynaklı olduğunu söyledi.

Şahali, sağlık açısından süt ürünlerini tüketenlerin, ölçeğine bakılmaksızın kayıtsız ürünlerin tüketmemesi, ticari unvan taşıyan ürünleri tüketmesi tavsiyesinde bulundu.

Zeytin rekoltesinin beklenenin altında kaldığını söyleyen Şahali, ülkeye giren zeytinyağının gerekli analizlerden geçirildiğini, ithal ürünlerde TC ve AB menşeinin de koşul sayıldığını belirtti.

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