"Afetin nedeni insan eli"

Başbakan Tufan Erhürman, yapılan bilimsel çalışmanın kendilerine bir takım önlemlerin alınması gerektiğini gösterdiğini ifade ederek, menfezlerin gelen kirlilik dolayısıyla tıkanmasının, felaketin yaşanmasının en önemli nedenlerinden biri olduğunu ancak sadece doğanın atıkları değil, insan eliyle yapılan kirliliğin de bu sonucu ortaya çıkardığına vurgu yaptı

Girne bölgesinde geçtiğimiz ay yaşanan sel, taşkın ve toprak kayması olayları ile ilgili Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) hazırladığı 2 rapor, Başbakan Tufan Erhürman ve Birlik yetkilileri tarafından düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Başbakan Tufan Erhürman, yapılan bilimsel çalışmanın kendilerine bir takım önlemlerin alınması gerektiğini gösterdiğini ifade ederek, menfezlerin gelen kirlilik dolayısıyla tıkanmasının, felaketin yaşanmasının en önemli nedenlerinden biri olduğunu, bunun da düzenli temizlik yapılması gerektiğini gösterdiğini aktardı.

“SADECE DOĞA ATIKLARI DEĞİL, İNSAN ELİYLE YAPILAN KİRLİLİK DE…”

Sadece doğanın atıkları değil, insan eliyle yapılan kirliliğin de bu sonucu ortaya çıkardığına işaret eden Erhürman, süreçte bazı eksiklikleri de görme imkanı bulduklarını söyledi.

Erhürman, işin bir de yönetsel boyutu bulunduğunu, bunun bu şekilde sürdürülemeyeceğini gösteren iki raporun önlerine geldiğini ifade ederek, veriler doğrultusunda hareket etmenin önemine değindi.

Bundan sonra izleyecekleri yolun bir hareket planı oluşturmak olduğuna ve bunu başlattıklarına işaret eden Başbakan Erhürman, yağışın yoğun olduğu yerde sorun yaşandığını, daha bilimsel verilere dayanan bir anlayışla çalışacaklarını vurguladı.

DERELERE MÜDAHALE…”VERİLEN İZİNLER ARAŞTIRILACAK”

Erhürman, derelere müdahale edilen yerlere verilen izinlerle ilgili araştırmanın ciddi şekilde sürdürüleceğini, tespit edilen her türlü olayla ilgili gerekli işlemin başlatılacağını açıkladı.

Ön teknik raporla ilgili çalışmaların devam edeceğini kaydeden Erhürman, bir daha böyle şeyler yaşanmasın diye gerekli işlemlerin yapılacağını, kaybedecek zamanları bulunmadığını vurguladı.

Başbakan, zararların giderilmesi konusunda, bağışlarla önemli oranda yol katedildiğini ancak bunun arzu ettikleri kadar olmadığını ifade etti.

Başbakan, katkı yapabilecek olan vatandaşların da katkı yapması temenisini dile getirdi.