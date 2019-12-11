Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi'nden uyarı

KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, Meteoroloji Dairesi’nin önümüzdeki saatlerde şiddetli yağış ve fırtına olacağı öngörüsü üzerine vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için zorunlu olmadıkça evlerinde ayrılmamaları, gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları, çıkmaları halinde ise risk teşkil edecek su veya çamur birikintilerine girmemeleri uyarısında bulundu.

“ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINADAN TÜM BÖLGELER ETKİLENEBİLİR”

“ZORUNLU OLMADIKÇA EVLERİNİZDEN AYRILMAYIN, GEREKMEDİKÇE TRAFİĞE ÇIKMYIN, ÇIKMAK ZORUNDA KALIRSANIZ RİSK TEŞKİL EDECEK SU VEYA ÇAMUR BİRİKİNTİLERİNE GİRMEYİN”

KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nin şiddetli yağış ve fırtınadan tüm bölgelerin etkilenebileceği tahminine dikkat çekildi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ve meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Açıklamada, sel-su baskını olması halinde vatandaşların evlerinde elektrikli cihaz kullanmamaları ve elektrik şalterlerini derhal kapatmaları gerektiği de ifade edildi.