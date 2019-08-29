Adli işbirliği artırılacak

KKTC’de temaslarda bulunan TC Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Baybars ile bir araya geldi. Gül, adli iş birliği ve yeni cezaevinin yapımının esas gündem maddeleri olduğunu kaydetti

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi temaslarda bulunmak üzere önceki akşam KKTC’ye geldi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün görüşmesindeki gündemi adli iş birliği ve yeni cezaevi inşaatı oluşturdu.

Ayşegül Baybars, Türkiye Adalet Bakanlığı ile iş birliğini en üst seviyeye çıkarmakta kararlı olduklarını söyledi.

Baybars, TC Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanlığı’ndaki görüşmesinin başındaki konuşmasında, iki ülke arasında, tarihi ve kültürel bağ ile sevgi ve saygının mevcut olduğunu söyledi.

Baybars, KKTC'nin terörle mücadelede her zaman Türkiye’nin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini ifade etti.

İki bakanlık arasında Eylül 2018 de Ankara'da yer alan görüşmede adli yardımlaşma ve yeni cezaevi konularının ele alındığını kaydeden Baybars, bakanlıklar arasında işbirliğini en üst seviyeye çıkarmakta kararlı olduklarını söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise iki ülke arasında her bakımdan gönül bağı bulunduğunu, adli iş birliğinin ileri götürülmesi bakımından dünkü toplantının önemli olduğunu söyledi.

Gül, adli iş birliği ve yeni cezaevinin yapımının esas gündem maddeleri olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanlığı’nda, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile TC Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de katılımıyla, adli işbirliği ve yeni cezaevinin ana gündem maddelerini teşkil eden heyetler arası toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının tamamlanmasını müteakip iki bakan da açıklamada bulundu.

Ayşegül Baybars, konuşmasının başında iki ülke arasında yaşamsal önemde tarihi ve kültürel bağ bulunduğunu, bu nedenle iki bakanlığın işbirliğinin ileri taşınmasının son derece önemli olduğunu ifade etti.

Ankara’da 11 Eylül’de yapılan görüşmede adli işbirliği, suçla mücadele, suçluların nakli, insan onuruna yakışır bir cezaevinin yapımı konularının ele alındığını kaydeden Baybars, bu görüşmeden sonrasında bu konularda ciddi adımlar attıklarını kaydetti.

İki ülke arasında adli işbirliğinin her iki toplum açısından önemli olduğunu kaydeden Baybars, yeni cezaevinin 2020’nin başında hizmete geçmesi için gerekli adımların atılması açısından görüşmenin son derece önemli olduğunu belirtti.

Baybars, adli yardımlaşma, adli işbirliği, suçların soruşturulması ve önlenmesi, suçluların yakalanması için yapılan istişarelerin son derece önemli olduğunu söyledi.

Ülkede kurulacak bağımsız adli tıp kurumunun kurulması konusunda verilen desteğin de değerli olduğunu kaydeden Baybars, çalışmaların ileriye götürüleceğine olan inancının tam olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iki ülke arasında dostluk ve kardeşlik bağının her geçen gün daha da geliştiğini, Kıbrıs Türk halkının geleceğini kendi gelecekleri kadar önemsediklerini, bu nedenle desteklerinin geçmişte olduğu için devam edeceğini kaydetti.

Türkiye’nin Kıbrıs meselesine her zaman milli dava hassasiyeti ile yaklaştığını kaydeden Gül, “Kıbrıs Türkü’nün haklarını korumak için hiçbir adımı atmaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

Görüşmede adli işbirliği, infaz sisteminin daha çağdaş bir hale getirilmesi ve adli tıp hizmetlerinin görüşüldüğünü, suçluların iadesinin hızlandırılması konusunda mutabakata vardıklarını da belirten Gül, KKTC’nin, FETÖ ile mücadelede Türkiye’nin yanında duran ilk ülke odluğunu, başta FETÖ olmak üzere ortak mücadelede kararlılığı teyit ettiklerini söyledi.

Kıbrıs meselesine de değinen Gül, kalıcı çözüme ilişkin tüm çabaların Rum tarafının diyaloğa kapalı tavrı sebebiyle sekteye uğradığını, Türkiye’nin her zaman için, meseleye diyalog ve diplomasiye dayalı, müzakere edilmiş adil ve kalıcı bir çözüm getirilmesi gerektiği inancını koruduğunu ifade etti.

“Rum tarafı Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde bir ortaklık kurmayı ve bu temelde siyasi gücü paylaşmaya yanaşmamaktadır” diyen Gül, bu zihniyetten uzaklaşılmaması halinde adada köklü bir ortaklık girişimi başarısız olacağını söyledi.

Baybars, “Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve güvenliğinin temini bizim için, meselenin çözümü için en önemli şartımızdır” dedi.

Türkiye’nin hidrokarbon arama çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Gül, “Rum kesiminin tek taraflı olarak yürüttüğü hidrokarbon faaliyetlerinin bölgenin istikrarı açısından bir tehdit oluşturduğunu ve bunlara izin vermeyeceğimizi her vesile ile dile getirdik. Türkiye kararlı olarak tutumunu, uluslararası hukuka uygun bir şekilde kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruma konusunda kararlılığımızı sürdüreceğiz ” dedi.

Gül, “Uluslararası hukuk neyi ‘vaz ediyor’, emrediyorsa, ona göre adımlar atılmaktadır” dedi.

Kıbrıslı Türklerin hidrokarbon konusunda Rum kesimine yaptığı önerinin “son derece kıymetli” olduğunu kaydeden Gül, Rum tarafının olumsuz tutumunun son derece dikkate değer olduğunu kaydetti.

Kapalı Maraş’a da değinen Gül, “Maraş Bölgesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır.

1974 Kıbrıs barış harekâtından sonra hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı. Mevcut durumda Kıbrıs hükümetinin Maraş’ta envanter çalışması başlatmasını destekliyoruz. Mülkiyet haklarının korunarak bir çözüm girişiminde bulunmasını destekliyoruz” dedi.