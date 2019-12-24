Adaylık için karar aşamasındayız

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda karar verme aşamasında olduklarını söyledi ve ekledi: “Cumhurbaşkanlığı seçimi bir parti seçimi değil”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda soruları yanıtladı.

Özersay, “Adaylık açıklamak için önce karar vermek gerekir” dedi. Karar verme aşamasında olduklarını aktaran Özersay, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimin sıradan bir seçim olmadığının altını çizdi.

Özersay seçimin farklı olduğu noktaları şu sözlerle anlattı:

“2015’te temel tartışma başka bir model değildi. Kimse ‘daha farklı şeyler görüşmemiz lazım’ demiyordu. Güvenlik ve doğal zenginlik anlamında Doğu Akdeniz’de çok önemli şeyler oluyor. Kıbrıs sorunu çözülsün veya çözülmesin bu konularla artık etkin bir politikaya ihtiyacımız var. Bu konular bağlamında Kıbrıs Türkü’nün bölgesel aktör olmasını sağlayacak bir vizyona ve bunu hayata geçirecek olan bir devlet başkanına ihtiyaç vardır.

Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak da konunun ciddi tartışılmaya başlandığı, Kıbrıs Rum liderinin bile ‘Acaba başka türlü bir çözüm olabilir mi?’ demeye başladığı bir paradigma değişikliğinin eşiğindeyiz. Bu açıdan da 2020 önemlidir. Diğer yandan toplumsal barışı ve birliği sağlayacak bir devlet başkanlığına da ihtiyacımız var. Çünkü son bir-iki senedir ciddi ayrışmalar yaşıyoruz. Toplumun farklı kesimleri birbirine tolerans göstermez oldu. Bu unsurları değerlendirdiğimizde 2020 çok kritiktir.”

Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı seçiminin bir parti seçimi olmadığını ifade etti: “Bir siyasi partinin kimin Cumhurbaşkanı olmasını istediğinden ziyade halkın kimin Cumhurbaşkanı olmasını istediğidir önemli olan. 2020 partilerin değil halkın seçimi olacak. Böyle de olması gerekir zaten, tarafsız olmalıdır. Toplumun her kesimini kucaklaması gereken bir pozisyondur. Bu iş başkadır.” dedi.

Başbakan ve Başbakan Yardımcısının aday olması durumunda hükümetin düşeceği yönündeki iddiaları da yanıtlayan Özersay, uzun ömürlü, istikrar sağlayacak hükümetlere olan ihtiyacı hatırlattı. Amaçlarının hükümeti düşürmek olmadığını vurgulayan Başbakan Yardımcısı hedeflerinin insanlara hizmet sağlamak ve devamlılık olduğunu belirtti.

“İMAR PLANLAMASI OLMAZSA YİNE DİZİMİZİ DÖVECEĞİZ, GÖRÜŞLER ALARAK BİR ORTA NOKTA BULMALIYIZ”

Kudret Özersay’a yöneltilen bir diğer konu ise İmar Planı’na ilişkindi. Planlamanın elzem olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı, itiraz edenlerin bir kısmının “Çok fazla imara açtınız” diyerek, bir kısmının da “İmara çok fazla kapattınız” diyerek karşı çıktığını anlattı.

Özersay, İmar Planı’nı neden önemsediklerini şu sözlerle paylaştı: “Herkes sorulduğunda planlama istediğini söylüyor, parti programlarında da yazıyor. Ama o ateşten gömleği giyip planlamaya kalkıştığımızda karşı çıkanlar oluyor. Yarın bir sel baskını veya depremde ciddi kayıplar yaşamak istemiyorsak, oturduğumuz çok güzel binaların içinde pis kokularla yaşamak istemiyorsak, planlama zorunluluktur. Planlama geciktirilirse ülkemiz için yıkım olur, hep beraber dizimizi döveriz. Görüşler, itirazlar tabii ki olacak. Tek doğru yoktur. Bir orta nokta bulunması gerekir. Biz, uzlaşmadan yana bir tavır ortaya koyuyoruz. Son noktaya kadar da görüşler almaya veya yansıtmaya çaba harcayacağız. Birileri bunun üzerinden hükümetin bozulmasını istiyor ama biz Halkın Partisi olarak hükümetin devamı yönünde bir duruş ortaya koyuyoruz.”