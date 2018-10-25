Suriye’deki insan kaçakçılarının, “Beyrut- Adana- Ercan” güzergahını “Güneye sığınma talebi” ile yasal hale getirmesi, beraberinde yeni güvenlik sorunları da yarattı

Adaya Suriyeli akını

Suriye’deki savaş bölgesinden kaçan Suriyeliler, BM destekli projeyle akın akın Kıbrıs’a geliyor. Ercan Havaalanı’ndaki mülteciler için bulunan 15 kişilik alanda 60 Suriyeli sayısına ulaşılması, alarm verilmesine neden oldu

Ercan Havaalanı’na son dönemlerde gelen yüzlerce Suriyeli, hem KKTC hem de Güney Kıbrıs’ın başına dert oldu.

Suriye’de, “ceplerinden para alınarak” Beyrut- Adana- Ertan güzergahı ile adaya gelen Suriyeliler, iner inmez “Güney Kıbrıs’a sığınma” talebinde bulunuyor.

BM destekli bir projede görevli avukatlar tarafından “mülteci olup olmadıkları” karara bağlanan Suriyeliler için Güney Kıbrıs’a sığınma talebi dikkate alınıyor.

Geçtiğimiz akşam, Ercan Havaalanı’ndaki mülteciler için bulunan 15 kişilik alanda 60 Suriyeli sayısına ulaşılması, alarm verilmesine neden oldu.

Suriye’deki savaş bölgesinden gelen ailelerin, “salgın hastalık taşıma” riski de bulunuyor. Havaalanı’nın “mülteci barındırma yeri” olmaması gerçeği üzerine, KKTC makamları devreye girdi ve çareyi Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yardım istenmesinde buldu.

Bunun için Esentepe’de yer alan Sivil Savunma Tesisleri mülteciler için hazırlandı.

Onlarca mültecinin Esentepe’ye taşınması ise bölgede, “Bölge Suriyelilerin yerleşimine açılıyor” endişesi yarattı.

CİDDİ GÜVENLİK SORUNU

Suriye’deki insan kaçakçılarının, “Beyrut- Adana- Ercan” güzergahını “Güneye sığınma talebi” ile yasal hale getirmesi, beraberinde yeni güvenlik sorunları da yarattı.

Güney Kıbrıs, bu yolla gelen ve “sığınma” isteyen Suriye vatandaşlarını “mülteci kabul etmeme” kararı aldı. KKTC makamları da mülteci kabul edemiyor.

Türkiye makamları da bu yolla gelenleri “mülteci” kabul etmiyor. Tek seçenek, gelenlerin Adana- Beyrut üzerinden geri gönderilmesi.

GÜNEYİN TAVRI NET

Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgiye göre Beyrut’tan Adana üzerinden Ercan Havalimanı’na gelerek Güney’e iltica başvurusu yapan grup için ilgili avukatlar mülteci hakkı elde edenleri, PGM aracılığı ile Muhaceret ve son olarak Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Güney’e geçiriyor. Güney Kıbrıs ise bu mültecileri almama kararı aldı.

Haber Kıbrıs’ın kaynakları Ercan üzerinden yasal zeminde insan kaçakçılığı endişesi olduğuna dikkat çekiyor.

Devlet yetkilileri ise bu nedenle bu yola başvuran herkesi mecburen geçici olarak Esentepe’deki Sivil Savunma tesislerine götürüyor.

Uzun süredir bu şekilde yolcu olarak gelip Güney Kıbrıs’a mülteci olarak geçmek isteyen bu gruplara artık Güney Kıbrıs da onay vermiyor. Bu gruplar, kuzeye sokulmadan direk Güney’e geçiriliyorlardı.

Bir grup Suriyeli, Esentepe’ye yerleştirildi

Öte yandan Adaya önceki akşam 27 Suriyeli vatandaşın Pegasus uçağı ile gelip Esentepe Sivil Savunma Tesislerine yerleştirildiği bilgisini aldıklarını ayrıca bugün de 60 kişi daha geleceği konusunda haberler dolaştığını ifade eden Esentepe bölgesinden vatandaşlarımız, “Amaç ülke nüfusunu yükseltmek mi? Yoksa mevcut hükümete yükseklerden talimat mı geldi?” diye sorguladılar.

İlerleyen günlerde bu şekilde Suriyeli nüfusun ülkeye taşınmasının devam etmesini kabul etmeyeceklerini belirten bölge sakinleri, “Konu Esentepe’ye yerleştirilmesi değil, bu ülkede zaten yeterince yabancı nüfus var. Bize Suriyeli nüfus değil kaliteli Avrupalı vatandaş gerek” dediler.