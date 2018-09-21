KKTC’ye geçtiğimiz Mayıs ayında üst düzey bir yetkili için Ukrayna’dan getirilen ancak daha sonra ülkeden çıkış yapan Diana Kar adlı kadının, yeniden ülkeye gelip Ercan’da n giriş yapmaya çalıştığı ancak ülkeye girişine ziin verilmediği öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere Diana Kar adlı Ukraynalı kadın, bir süre önce KKTC basınında muhbire özel sevgili şeklinde haberlere konu olmuştu.

Diana Kar’a Hamitköy’de bir site kiralanmış ve ulaşımını da RHA araçlarla yapmıştı.

Turist vizesiyle adaya gelen Diana Kar’a dönemin polis müfettişi olan ancak daha sonra görevinden uzaklaştırılan Ali Savaş Altan’ın girişimleriyle muhaceret izninde bir ay uzatma yapılmıştı.

Daha sonra Ali Savaş Altan’la birlikte Çağan Mullaoğlu’nun evrak sahtemele suçundan gözaltına alınmasının ardından Diana Kar, ülkeden çıkış yapmıştı.

Yaşanan bu olayların ardından Diana Kar adlı kadının kısa bir süre önce Kuzey Kıbrıs’a geldiği ancak Ercan’dan ülkeye girişine izin verilmediği öğrenildi.

Giriş yasağına tepki gösteren Diana Kar adlı kadının “Eğer adaya giremezsem her şeyi anlatacağım” diye tehditlere bulunduğu belirtildi.

Ercan’da olay çıkarmaya çalışan Diana Kar’ın apar topar sınır dışı edildiği, ancak sınır dışı emrinin kim verdiği ise öğrenilemedi.