banner411
banner69
GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi
GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi
22 0
“Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.
“Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.
25 0
 
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
18 0
13 0
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
26 0
Hayvancının okka isyanı
Hayvancının okka isyanı
88 0
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
1.1B 0
banner374

“Adaletsiz bir paket”

banner27

Gazeteci yazar Hasan Kahvecioğlu, hükümetin ekonomik paketine tepki gösterdi.

“Adaletsiz bir paket”

Hasan Kahvecioğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“UBP-HP hükümeti, bankalara “zırnık” dokunamadı. Üç ay kredi faizlerini dondurmalarını bile sağlayamadı. Gücü memurlara ve özel sektör işletmeleri ile çalışanlarına yetti. Adaletsiz bir paket bu.
5-10 kişi çalıştıran ve kapatılan özel işletmeler, çalışanları ile birlikte bu krizin faturasını ödeyecek. Memurlar ödeyecek ama açık kalan bankalar taşın altına elini koymayacak. Başbakan da ekranda minnet rica ile kendilerinden faizleri düşürmelerini isteyecek.
İşte krizi yönetmek buna denir… Koca bir maşallah size.

Bravo bankalarımıza… Canlı kredilerin taksitlerini ve limitli hesapların devre faizlerini Haziran’a ertelemekle “kapalı işletmeler”le sağlam biçimde dalga geçtiler.
Kapatılan esnaf dükkânlarının ve işletmelerin faizlerini üç aylığına ertelemek yerine dondursalar batarlar mıydı? Bu zor dönemde, onlar hiç mi fedakarlık yapmayacaklar? Memur kooperatifi, 3 aylık faiz “sıfırlaması” üzerinde çalışıyor. Türkiye’de, Rum tarafında ve birçok ülkede erteleme değil, sıfırlama var.
Hükümet, bankalara söz geçiremiyor mu? hem kredi hem mevduat faizlerini 3 ay durdurmak bu kadar mı zor?”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.