Gazeteci yazar Hasan Kahvecioğlu, hükümetin ekonomik paketine tepki gösterdi.

Hasan Kahvecioğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“UBP-HP hükümeti, bankalara “zırnık” dokunamadı. Üç ay kredi faizlerini dondurmalarını bile sağlayamadı. Gücü memurlara ve özel sektör işletmeleri ile çalışanlarına yetti. Adaletsiz bir paket bu.

5-10 kişi çalıştıran ve kapatılan özel işletmeler, çalışanları ile birlikte bu krizin faturasını ödeyecek. Memurlar ödeyecek ama açık kalan bankalar taşın altına elini koymayacak. Başbakan da ekranda minnet rica ile kendilerinden faizleri düşürmelerini isteyecek.

İşte krizi yönetmek buna denir… Koca bir maşallah size.

Bravo bankalarımıza… Canlı kredilerin taksitlerini ve limitli hesapların devre faizlerini Haziran’a ertelemekle “kapalı işletmeler”le sağlam biçimde dalga geçtiler.

Kapatılan esnaf dükkânlarının ve işletmelerin faizlerini üç aylığına ertelemek yerine dondursalar batarlar mıydı? Bu zor dönemde, onlar hiç mi fedakarlık yapmayacaklar? Memur kooperatifi, 3 aylık faiz “sıfırlaması” üzerinde çalışıyor. Türkiye’de, Rum tarafında ve birçok ülkede erteleme değil, sıfırlama var.

Hükümet, bankalara söz geçiremiyor mu? hem kredi hem mevduat faizlerini 3 ay durdurmak bu kadar mı zor?”