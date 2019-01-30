Adalet tecelli etti

Girne Limanı’ndan adaya sokulmaya çalışılan yarım kilo uyuşturucu ile ilgili şüpheli sıfatıyla tutuklanan, ardından suçsuz olduğu ortaya çıkan eski polis Memuru Serdar Özkan, “Adaletin tecelli edeceğine inanıyordum” dedi

Girne Limanı’ndan adaya sokulmaya çalışılan yarım kilo uyuşturucu ile ilgili “şüpheli” sıfatı ile tutuklanan, ardından da “olayla bağlantısı olmadığı” gerekçesi ile serbest bırakılan eski polis Memuru Serdar Özkan, “Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inanıyordum” dedi.

“Uyuşturucu” ile isminin anılmasına, kendisini tanıyan herkesin inanmadığının altını çizen Özkan, “Eminim eski polis arkadaşlarım da benim suçsuz olduğumu bilir. Karakterim, evet kavgacı olabilir, bu nedenle istemediğim olaylara da karıştım geçmişte ama, asla ismimi taciz- tecavüz ve uyuşturucu ile yan yana göremezsiniz” dedi.

Olayın medyada yer almasının ardından, gelişen süreçte kendisini anlatamadığını da vurgulayan Serdar Özkan, devamla şu açıklamayı yaptı: “Soruşturma tamamlandı ve suçsuz olduğum ortaya çıktı. Bir arkadaşımın, ‘Lefkoşa’ya gideceğim, uykusuzum benle gel’ demesi ve yanına oturmam dışında olayla hiçbir şekilde alakam yok. Polisin yaptığı derin tahkikat, aramalar, soruşturma ve ifadelerin ardından zaten gerçek ortaya çıktı. Ben de sabırla bu sürecin tamamlanmasını bekledim. Evimde sadece canlı iki mermi bulundu, onla ilgili de gerekli ifadeyi polise verdim. İçim rahat. Bu süreçte, zor günler de yaşadım. Birileri, kendini benim olayla ilgili olduğuma inandırmış olabilir. Çok şükür, bu ülke gençliğine zarar verecek olayın her zaman karşısında oldum, olmaya da devam edeceğim. Tek istediğim, ismimin bu olaylarla anılmaması. Adalet her şeyin üzerindedir ve şükür tecelli etmiştir. Bana güvenen, inanan insanlara bir daha teşekkür ederim. Konsantre olduğum tek şey ve ülke gençliğine hizmet verdiğim boks öğretmenliği. Kamuoyundan tek ricam, yapmadığım bir olayla ilgili bu lekenin, üzerime yapıştırılmaması…”