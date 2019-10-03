Adalet Bakanlığı kurulursa yargının bağımsızlığı yok olur

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, KKTC’de Adalet Bakanlığı olduğu takdirde yargının bağımsızlığının yok olacağının altını çizdi

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, torpil mekanizmasının olmadığının söylenemeyeceğini, üst düzeyde görev yapan bazı görevlilerin başka kurumlardaki boşalan pozisyonlara müracaat ettiklerini aktararak, “İyi elemanlarımızı sistem yüzünden kaybetmiştik. Sistem düzeltilmeli, liyakate göre işlemeli, torpil sistemi işlememeli” ifadelerini kullandı.

Genç TV’de yayınlanan Er Meydanı’na konuşan Narin Şefik, bu bayrağı devredebileceği, çok yetenekli, çok güvenilir kişiler olduğunu vurgulayarak, “Yargıçların belirli konularda düşünceleri vardır, o yüzden onun etkisi altında kalabiliyor, ancak bir yargıcın başkası dedi diye karar verdiğini kabul etmem.

Öyle bir şey varsa bana bilenler söylesin” ifadelerini kullandı.

KKTC’de adalet bakanlığı olduğu takdirde yargının bağımsızlığının yok olacağının altını çizen Şefik, “Adalet bakanlığı bizim ülkenin koşullarında yargının siyasallaşmasını getirir. Adaliye kurulunun güçlendirilmesi gerekir.

Bazı yasalarımız koloni döneminden kalma yasalar diye eleştiriliyor, ama çok iyi hazırlanmış yasalardır” dedi.

Kaza Mahkemesi Başkanı iken TMSF’nin devraldığı ambarlarda bazı orijinal evrakların kaybolduğunu dile getiren Narin Şefik, “Bunun iyi niyetli bir kayboluş olduğunu kesinlikle kabul etmem.

Mahkeme fotokopisini aldı ve dava sonuçlandı. Ancak ben Yüksek Mahkeme Başkanı oldum, hala sorumlular bulunmadı, hedefe ulaşılmadı” şeklinde konuştu.

Ticaret mahkemelerinin eksiklik olmadığına dikkat çeken Şefik, “Bizde mahkemelerin yaklaşık yüzde 73’ü ticaridir, o nedenle ayrı bir ticari mahkeme kurulması söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Yasama ile yargı arasında bir sorun olmadığını işaret eden Narin Şefik, “Siyasilere yardımcı olması için hukuk reform komisyonu şart, o zaman yasalarda hatalar kalmayacak ve gereken her alanda bilirkişilere danışılarak yasalar hazırlanabilecek” dedi.

Şefik, yargının işleyişinin düzene girmesi için binalarının teslim edilmesi gerektiğini kaydetti ve bu tür sorunların halledilmesi gerektiğini anlattı. Kara para ve yolsuzluklar konusu ile ilgili konuşan Narin Şefik, “Mahkemeye gelip sonuçlanmayan dava varsa müdahale ederim.

Mahkemeye gelmeden bir şey olursa yetkilerimin dışındadır. Bir davanın doğru bir şekilde sonuçlandırılması için soruşturmanın tam yapılması gerekir” diye konuştu.

Dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili konuşan Şefik, “Bu konuda Yüksek Mahkeme Başkanı olarak benimle herhangi biri istişare etmedi” ifadelerini kullandı.