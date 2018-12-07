Acımız sel

Tarihin en büyük sel felaketi, Kuzey Kıbrıs’ı yasa boğdu, dehşetin bilançosu ağır oldu. Lefkoşa Girne anayolunda içerisinde dört gencin bulunduğu araç, Ciklos’ta sel sularına kapıldıktan sonra uçuruma sürüklendi. Faciada 18 yaşındaki Gaye Soyutok, 21 yaşındaki Tolga Bekçi ve 23 yaşındaki Ahmet Kılıç hayatını kaybetti, Günay Kandaz adlı genci ise arama çalışmaları devam ediyor

KORKUNÇ MANZARALAR…

Girne bölgesi ise bir kez daha sel faciası yaşadı. Vuni Palace Otel’de tsunamiyi andıran görüntüler yaşandı. Araçlar sel sularıyla denize sürüklendi. Lapta ve Alsancak’ta da yıkım çok büyük oldu. Duvarlar, araçların üzerine devrildi, birçok binayı su bastı, yollar sular altında kaldı

Girne ve Lapta’da büyük yıkım

Girne bir kez daha sel faciası yaşadı. Vuni Palace Otel’de tsunamiyi andıran görüntüler yaşandı. Araçlar sel sularıyla denize sürüklendi. Lapta ve Alsancak’ta da birçok binayı su bastı, dereler taştı, yollar sular altında kaldı

Sel nedeniyle Girne bölgesinde birçok binayı su bastı, dereler taştı, yollar sular altında kaldı. Özellikle Lapta ve Dikmen bölgesinde büyük hasar oldu.

Yağışın ve fırtınanın etkili olduğu Girne’de Vuni Palace Otel’de de büyük hasar var.

Oteldeki bazı araçlar sürüklendi, ağaçlar devrildi, ortaya korkunç manzaralar çıktı.

Otel yetkililerinden Hasan Oskar, binaların büyük hasar gördüğünü söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre dün öğlen itibarıyla etkisini arttırması beklenen kötü hava koşullarına karşı, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde açıkta bulunan ve park edilmiş araçların kaldırılması çağrısı yaptı.





Yürekler yandı

Lefkoşa Girne anayolunda içerisinde dört gencin bulunduğu araç, Ciklos’ta sel sularına kapıldıktan sonra uçuruma sürüklendi. Faciada 18 yaşındaki Gaye Soyutok, 21 yaşındaki Tolga Bekçi ve 23 yaşındaki Ahmet Kılıç hayatını kaybetti, Günay Kandaz adlı genci ise arama çalışmaları devam ediyor

Ülkede etkili olan yağışlar ve fırtına, facia getirdi.

Lefkoşa Girne anayolunda Lefkoşa istikametine doğru seyreden ve içerisinde dört gencin bulunduğu HC 470 plakalı araç, önceki gece Ciklos bölgesinde sel sularına kapıldıktan sonra uçuruma sürüklendi.

Faciada 18 yaşındaki Gaye Soyutok, 21 yaşındaki Tolga Bekçi ve 23 yaşındaki Ahmet Kılıç hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan ve facia sonrası kaybolan Günay Kandaz adlı genci ise arama çalışmaları devam ediyor.

Selden sonra kaybolan araç Doğanköy göletinin bentinin alt kısmında çamura saplanmış olarak bulundu. Araç iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.

Dört gencin cesetleri ise birbirlerinden kilometrelerce uzak aralarda bulundu.

Ciklos bölgesinde sel sularına kapılan kişileri arama kurtarma çalışmaları havadan helikopterler de katıldı. Polis Özel Harekatı da aramalara katılmak için olay yerine geldi. Arama çalışmaları büyük bir alana yayıldı. Dalgıçlar da Doğanköy göletinde arama yaptı ve aracın parçalarını buldu.

Aracın Ciklos mevkiinde bariyersiz alanda sele kapılıp uçuruma düştüğü belirtildi.

Ciklos’tan uçuruma yuvarlanan araçtaki cesetler böyle çıkarıldı

Doğanköy bölgesinde aracı ve cesetleri bulmak için helikopterle arama yapıldı

Dalgıçlar bir cesedi Doğanköy göletinde buldu

Göletten aracın parçaları çıkarıldı

Gaye Soyutok

Tolga Bekçi

Ahmet Kılıç

Günay Kandaz