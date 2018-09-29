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Acil servislerde nöbetler aksıyor

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Tabipleri Birliği, hekim sıkıntısı yaşanmasından dolayı, acil servisteki nöbetlerin asistanlar ve mecburi hizmete gelen uzman hekimler tarafından yürütülmeye çalışıldığını ve ciddi krizlerin yaşandığını kaydetti

Acil servislerde nöbetler aksıyor
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), ülkedeki hekim açığını kapatmak için, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için bekleyen pratisyen hekimlerin sağlık sitemine dahil edilmesini önerdi.
KTTB Başkanı Kenan Arifoğlu yaptığı yazılı açıklamada, ülkede  şu anda özellikle acil servislerde hekim sıkıntısı yaşanmasından dolayı, acil servisteki nöbetlerin asistanlar ve mecburi hizmete gelen uzman hekimler tarafından yürütülmeye çalışıldığını, konuyla ilgili zaman zaman ciddi krizlerin yaşandığını kaydetti.
Arifoğlu, ülkedeki,  mevcut tıp fakülteleri ve Türkiye’den  mezun onlarca pratisyen hekimin atıl vaziyette, sağda solda TUS’a hazırlanmak amacı ile beklediğini belirterek, şunları dile getirdi:
“Kanaatimizce,  ülkemizdeki açığı kapatmak için çareyi yurt dışında arayacağımıza bu hekimlerimizin sisteme bir şekilde dahil edilmeleri çok büyük bir reform olacaktır. Aynı zamanda bu hekim arkadaşlarımız eğitimlerine katkı sağlayacaktır. Ailelerinin üstlerine yük olmaktan kurtaracaktır. TUS’a da bu süre içerisinde hazırlanacaklardır. Bu çalışmaları sırasında değişik branşları gördükleri için uzmanlık tercihlerini yaparken de kendilerine kolaylık sağlayacaktır.” 
Arifoğlu, asistanlar ve mecburi hizmete gelen uzman hekimlerin  de asli görevlerini yapacaklarını belirterek, mezun pratisyen hekimlerin ivedilikle bir mekanizma oluşturularak sağlık sistemine dahil edilmeleri gerektiğinin altını çizdi.

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