Acil RH - Kan Aranıyor

LEFKOŞADA TRAFİK KAZASINDA YARALANAN VE ACİL AMELİYATA GİRECEK OLAN BİR GENÇ İÇİN A.NEGATİF KANA İHTİYAÇ VARDIR. KAN VERMEK İSTEYENLER 05338761786 NUMARALI TELEFONU ARAYIP İRTİBATA GEÇEBİLİRLER.
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