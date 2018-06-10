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Acil RH - Kan Aranıyor

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Acil RH - Kan Aranıyor
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LEFKOŞADA TRAFİK KAZASINDA YARALANAN VE ACİL AMELİYATA GİRECEK OLAN BİR GENÇ   İÇİN  A.NEGATİF KANA İHTİYAÇ VARDIR. KAN VERMEK İSTEYENLER 05338761786 NUMARALI TELEFONU ARAYIP İRTİBATA GEÇEBİLİRLER.

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