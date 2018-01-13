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Türkmenköy'e olumsuz yanıt
Türkmenköy'e olumsuz yanıt
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Ozanköy Çağatay'ı aldı
Ozanköy Çağatay'ı aldı
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ACİL KAN ARANIYOR

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ACİL KAN ARANIYOR

ACİL A RH + kana ihriyaç vardır verebilecek olanların IŞIL GÜNEŞEL adına TOK KARNINA Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine başvurmaları önemle rica olunur.

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