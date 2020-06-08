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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor

Dr Burhan Devlet Hastanesinde yatmakta olan Bekir Soyer için ACİL B RH + kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek olanların kan merkezine başvurmaları önemle rica olunur.

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