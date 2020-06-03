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ACİL KAN ARANIYOR

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ACİL KAN ARANIYOR

Yakın Doğu Hastanesinde yatmakta olan bir hasta için ACİL 0 Rh (+) kana ihtiyaç duyulmaktadır. Kan verebilecek olanların Makbule Ötüken adına Yakın Doğu Hastanesine başvurmaları rica olunur. 

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