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Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
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Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
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ACİL KAN ARANIYOR

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ACİL KAN ARANIYOR
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Hastanede yatmakta olan bir hasta için ÇOK ACİL 0 RH - kan aranıyor. Kan verebileceklerin 0542 881 50 51 numaralı telefona ulaşmaları gerekmektedir.

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