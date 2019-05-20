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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
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Girne'de geçtiğimiz cumartesi akşamı aracı içinde silahlı saldırıya uğrayan Eray Kenanoğlu ameliyata  alınıyor. Ameliayt öncesi ailesi ve yakınları tarafından kan çağrısı yapıldı.

Yakın Doğu Hastanesinde ameliyat olacak olan abimiz Eray Kenanoğlu için çok acil 2 Ünite AB RH Pozitif kana ihtiyaç duyulmaktadır. Kan vermek isteyenler Yakın Doğu Hastanesine Eray Kenanoğlu adına kan verebilecekleri gibi bizlerle de temas edebilir. 
Telefon Numaraları:
Feyzi Hansel 05338571453
Tahir Aykut Türk 05488402958
Rana Kenanoğlu 05488437572

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